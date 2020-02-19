Бердибек Сапарбаев рассказал о задачах сельхозотрасли Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, как снизить импорт сельхозпродукции и обеспечить население Жамбылской области собственным продовольствием, рассказал на отчетной встрече по итогам 2019 года глава региона Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Жамбылская область является аграрной, в сельской местности проживают более 60 процентов населения региона, поэтому развитие сельского хозяйства приобретает здесь особое значение, подчеркнул аким области Бердибек Сапарбаев. Помимо планируемых инвестиций, для нужд сельхозотрасли выделяются субсидии в размере 21 миллиарда тенге.

В числе главных задач текущего года глава региона назвал расширение посевных площадей до 705 тысячи гектаров, а также на восемь тысяч гектаров расширение поливных земель.

«Необходимо диверсифицировать посевные площади в пользу рентабельных культур, масличных и бобовых, уделить внимание развитию свекловодства для максимальной загрузки местных сахарных заводов», - расставил приоритеты глава региона.

В качестве основных направлений аким области также отметил возвращение в сельскохозяйственный оборот 70 тысяч гектаров неиспользуемых земель, с помощью механизированных отрядов приведение в порядок ирригационных сетей и каналов, пяти водохранилищ, внедрение на пяти тысячах гектарах влагосберегающих технологий.

Как отметил Бердибек Сапарбаев, конечная цель развития сельскохозяйственной сферы – снижение импорта и обеспечение области собственным продовольствием. Этой же цели служит и реализуемый в Жамбылской области пилотный проект по повышению доходов сельчан.

Напомним, в 2019 году Правительство РК поддержало проект, направленный на повышение доходов сельчан и рост производства сельскохозяйственной продукции. Первый этап предполагает реализацию одного пилотного проекта в 11 сельских округах, на эти цели потребуется 7,2 млрд. тенге. Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей запущен в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Этот проект важен не только для жамбылского региона, но и для всей республики. Первые шаги уже сделаны, кредиты получили 7 886 дворов, приобретено 194 единицы сельхозтехники. Работы необходимо продолжить, чтобы по итогам 2020 года достичь следующих результатов: средний доход сельчан увеличить с 41,6 тыс. тенге до 104 тыс. тенге, а 2,2 тыс. крестьян перевести из категории самозанятых в категорию индивидуальных предпринимателей, резюмировал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Отчетная встреча с населением по итогам социально-экономического развития Жамбылской области за 2019 год состоялась в Таразе, в этнокультурном комплексе «Шахристан». Участниками стали жители региона, представители госструктур, ветераны, молодежь.