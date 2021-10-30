Бердибек Сапарбаев раскритиковал темпы строительства дороги Мерке - Шу - Бурылбайтал

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 85% завершили в Жамбылской области строительство и реконструкцию трассы республиканского значения Мерке – Шу - Бурылбайтал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в ходе рабочей поездки в Шуский район ознакомился с ходом строительства автомобильной дороги Мерке – Шу - Бурылбайтал.

Три моста возводятся на участке трассы, проходящей по Шускому району - над железной дорогой, в Корагатинском сельском округе и через реку Шу. На данный момент также ведется ремонт дороги общей протяженностью 266 км. Подрядчиками выступают товарищества «АБК-Автодор НС» и «Китайская компания по строительству и развитию «Синьсин».





























На реализацию масштабного проекта, начатого четыре года назад, выделены значительные средства. В частности, на реконструкцию автодороги, соединяющей Шуский и Меркенский районы, предусмотрено 9,1 миллиарда тенге, на дорогу в обход города Шу - 4,1 миллиарда тенге и 3,1 миллиарда тенге на дорогу Шу - Хантау.

















Директор областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Айжан Туганова рассказала, что в настоящее время работы завершены на 85%.

Аким области Бердибек Сапарбаев раскритиковал подрядную организацию и ответственных лиц за низкие темпы строительства.

«По плану строительство одной полосы автомагистрали должно быть завершено до конца этого года. Год близится к завершению. К сожалению, обещание до сих пор не выполнено. Видно, что работа продвигается крайне медленно. Подрядные компании должны сделать все возможное, чтобы завершить строительство в срок. Кроме того, ответственные ведомства должны заранее решить вопрос уличного освещения», - потребовал аким Жамбылской области.

















Напомним, в настоящее время транспортный поток с Туркестанской и Жамбылской областью и соседних республик в направлении центра вынужденно идет через Алматы с перепробегом 250 км. Автодорога Мерке - Бурылбайтал имеет высокое социальное значение и влияет на транзит со странами Средней Азии.

В 2017 году был подписан договор о реконструкции участка «Обход перевала Кордай» (162 - 260 км Мерке – Шу - Бурылбайтал) с подрядной организацией ТОО «Казахдорстрой».

На сентябрь этого года введено в эксплуатацию 85 км дороги Курты - Балхаш протяженностью 209 км, 186 км дороги Мерке - Бурылбайтал протяженностью 266 км. Как заверяют в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области, в 2023 году проекты по реконструкции дорог будут полностью завершены, и откроется движение автотранспорта по этим направлениям.

Отметим, что строительство автомобильной дороги Мерке - Бурылбайтал является одним из немаловажных объектов региона. Тем более что в Жамбылской области предполагается создание зоны отдыха на озере Балхаш, а открытие новой удобной автотрассы сможет способствовать развитию туризма в этом регионе. Для ускорения работы привлечено два подрядчика, которые работают с двух концов трассы в две смены. Это отечественная компания «АБК-Автодор НС» (протяженность ее участка составляет 167 км) и «Китайская компания по строительству и развитию «Синьсин» (протяженность участка 95 км).

Общая протяженность автомобильных дорог республиканского значения по Жамбылской области составляет 1 237 км.