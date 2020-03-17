Бердибек Сапарбаев раскритиковал общественный транспорт, дороги и некачественные субботники

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поднимаемые жителями Тараза проблемы транспорта, дорог, вырубки зеленых насаждений обсуждались на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Отметим, что в Таразе широкой общественностью давно поднимались проблемы плохой работы общественного транспорта, некачественных трасс, бесконтрольных массовых вырубок зеленых насаждений.

В ходе совещания было отмечено, что большой поток обращений от граждан поступает с жалобами на работу общественного транспорта.

«Акиму города было поручено принять меры по улучшению работы общественного транспорта, но пока это поручение не выполнено. Жители пишут, что водители курят в салонах, автобусы грязные, нарушаются графики и маршруты движения. Объявили, что автобусы будут курсировать до 22:00 часов, но на деле оказалось все по-другому. После 19:00 часов некоторые маршруты уже не ходят. У перевозчиков есть свои обязательства, которые они должны выполнять. Конечно, невозможно сразу решить все проблемы, но уже сейчас таразцы должны почувствовать результаты нашей работы», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Возмущение горожан также вызывает состояние автодорог, как на центральных улицах, так и на окраинах города.

«В пригородных районах в весенне-осенний период образуются непроходимые лужи и грязь. Люди жалуются, что новые дороги некачественные, и через год у них уже появляются дефекты. В этой связи надо уделить особое внимание качеству строительства дорог, привлечь специалистов, зарубежные компании и лаборатории. Другой вопрос – дорожники сначала кладут асфальт, а через месяц коммунальные службы его перекапывают, чтобы провести какие-либо работы. Акимату города нужно вести системную работу и не допускать того, чтобы бюджетные средства уходили на ветер», - отметил глава региона.

Особое внимание городским властям поручено уделить освещению улиц, очистке арыков, выявлению и закрытию открытых канализационных люков, соблюдению норм и качества жилищного строительства.

«Жители говорят, что в последние годы количество зеленых насаждений резко сократилось. Соответствующим службам нужно внимательно следить и не допускать незаконную вырубку деревьев. При проведении омолаживающей обрезки нужно разъяснять общественности, для чего проводится данная работа», - поручил аким области.

Кроме того, глава региона отметил некачественное проведение субботников в областном центре и районах области.

«Все бодро отрапортовали о проведении субботника, но видимых результатов нет. Некачественно провели субботник в Таразе, Байзакском, Жамбылском, Жуалынском и других районах. Остались неочищенными множество арыков, стихийных свалок, речных каналов. Работа в данном направлении проводится слабо, отсутствует контроль на местах. Следует активнее привлекать к субботникам неравнодушных граждан», - подчеркнул Сапарбаев.

В завершение Бердибек Сапарбаев подчеркнул важность оперативного реагирования на жалобы и обращения граждан.

«Главой государства поставлена задача по формированию «слышащего государства», которое эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Наши усилия будет направлены на создание конструктивного диалога власти и общества. Нужно взвешенно и обдуманно принимать общественно значимые решения, которые затрагивают интересы простых жителей нашего города», - резюмировал он.