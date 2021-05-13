Бердибек Сапарбаев раскритиковал ход реконструкции водохозяйственных объектов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Состояние водохозяйственных объектов региона проинспектировал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению продовольственной безопасности, увеличению площади орошаемых земель аким области Бердибек Сапарбаев ознакомился с состоянием водохозяйственных объектов в Жуалынском, Байзакском, Жамбылском и Меркенском районах.



По результатам поездки состоялось совещание в акимате области. В совещании приняли участие председатель комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нурлан Алдамжаров, генеральный директор РГП «Казводхоз» Алтай Елжасов, руководители заинтересованных государственных органов области.

Директор Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Казбек Бедебаев проинформировал, что в области в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы ведется реконструкция водохозяйственных объектов, расположенных на территории Байзакского, Жамбылского, Жуалынского, Кордайского и Меркенского районов.



«За счет Европейского банка реконструкции и развития реализуется 31 проект на сумму 21,5 млрд тенге. Из них на сегодняшний день освоено всего 5,27 млрд тенге, или 23%. С 2018 года проводится капитальный ремонт 310 гидротехнических сооружений. В Жамбылском районе реализуются семь проектов, в Байзакском – восемь, в Жуалынском и Меркенском - по два проекта и в Кордайском - один. Механической чисткой пока охвачено 189 километров, из них забетонировано 87 км каналов. После сдачи в эксплуатацию этих объектов будет восстановлен 51 271 гекар орошаемых земель», - рассказал спикер.

По мнению главы региона, для качественного выполнения строительно-монтажных работ необходимо ускорить корректировку проектов, оперативно оформить сметную документацию для замены земляных каналов на бетонные.

В ходе совещания были заслушаны отчеты руководителей подрядных, проектных организации.

«Ни один объект не завершен, хотя вегетационный период уже начался, - отметил Бердибек Сапарбаев. - Это говорит о том, что состояние водных объектов не на должном контроле. Нужен, в первую очередь, правильный учет. Необходимо выработать стратегию полива, разработать план совместно с акиматами районов. Важно уменьшить потери по всем ирригационным системам, использовать водосберегающие технологии. Большинство каналов земляные, что является причиной больших потерь воды. В рамках реализуемых проектов по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем ситуация должна улучшиться».

Акима области возмутил тот факт, что по всем пакетам проектно-сметной документации вносятся изменения. Из-за этого сроки сдачи объектов в эксплуатацию растягиваются.

По словам председателя Комитета по водным ресурсам РК Нурлана Алдамжарова, в связи с ситуацией, сложившейся с ремонтом каналов, генеральный директор РГП «Казводхоз» побывает в Жамбылской области. В ходе рабочей поездки будут проведены переговоры и с кыргызской стороной о соблюдении договоренностей по подаче воды.

В заключение глава региона дал поручения руководителям ведомств в вегетационный период, до 20 мая, обеспечить жамбылские поля водой, с использованием новых технологий и дополнительных источников воды.