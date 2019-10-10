Бердибек Сапарбаев проинспектировал ряд спортивных и медицинских объектов столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - В рамках реализации поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев посетил ряд спортивных и медицинских объектов в городе Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Рабочий объезд вице-премьера начался с посещения старейшего медучреждения города — центральной железнодорожной больницы, корпуса которой были построены 60 лет назад, и сильно обветшали. За это время в больнице ни разу не проводился капитальный ремонт. При этом медучреждение обслуживает один из самых густонаселенных районов столицы — Сарыаркинский район.

Решить данную проблему акимат и Министерство здравоохранения планируют, построив новый медицинский комплекс на 600 коек. Определен участок будущего строительства. Для реализации проекта государственно-частного партнерства планируется привлечь инвестора из Турции.

Также вице-премьер побывал в Многопрофильном медицинском центре, оказывающем высокоспециализированную помощь в лечении онкологических заболеваний. В онкоцентре за предыдущие годы образовалась задолженность перед СК «Фармация» в сумме 1,3 млрд тенге. Для разрешения сложившейся ситуации создана специальная комиссия.

Вице-премьер поручил ответственным госорганам обеспечить в полном объеме медцентр необходимыми препаратами для лечения пациентов.

Кроме того, Бердибек Сапарбаев посетил спортивный комплекс «Казахстан» и специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва «Толкын».

СК «Казахстан» построен в 2001 году, требуется капитальный ремонт. Сегодня функционирует ледовая арена, но бассейн закрыт из-за аварийности. В целом объект требует полной модернизации. В рамках государственно-частного партнерства планируется привлечь зарубежного инвестора. Сегодня проводятся необходимые процедуры. Работы будут начаты в следующем году. Завершить строительство планируется в 2023 году», — проинформировал заместитель акима столицы Бахтияр Макен.

Спортшкола «Толкын» нуждается в капитальном ремонте кровли.

«Из местного бюджета выделены средства на разработку проектно-сметной документации. После определения победителя конкурса начнем работы. Будем стараться завершить ремонт к сентябрю следующего года», — заверил Б. Макен.

По итогам рабочего объезда Бердибек Сапарбаев поставил ряд задач перед Министерством здравоохранения и акиматом города, подчеркнув, что реализация поручений Главы государства находится на особом контроле Правительства.

Отметим, Глава государства на недавнем совещании по вопросам развития столицы дал ряд поручений по повышению доступности спортивных объектов и улучшения качества медицинских услуг.