ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В преддверии начинающегося на днях чемпионата страны по футболу аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с тренерами и игроками ФК «Тараз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, состоялся обстоятельный разговор о задачах на текущий сезон и о стратегии развития. В последние годы клуб значительно сдал свои позиции, хотя было время, когда «Тараз» признавался лучшей командой Казахстана. Как жамбылскому футболу вернуться на прежний уровень - обсуждали в ходе встречи.

Жамбылский регион славился футбольными талантами с советских времен. Здесь делали первые шаги олимпийский чемпион Евгений Яровенко, член сборной СССР Сеильда Байшаков. Из ныне выступающих известны Бауыржан Исламхан, Улан Конысбаев, Еркебулан Сейдахмет. Однако они, как и многие другие жамбылцы, теперь защищают цвета других казахстанских клубов. Отдельно стоит отметить Бахтиёра Зайнутдинова, играющего не последнюю роль в ведущем российском клубе ЦСКА.

В ходе встречи Бердибек Сапарбаев представил программу развития жамбылского футбола, подробно рассказав о стратегии областной власти на ближайшие годы, определив четкий курс на подготовку собственных воспитанников. Команда «Тараз» есть верхушка пирамиды, основанием которой является детский и юношеский футбол, причем упор надо сделать на поиск талантов в аулах, где зачастую и появляются настоящие самородки. Другое направление - развитие массового спорта, которое должно оказать влияние на поиск футбольных талантов. Только в 2020 году усилиями областной власти построено 14 крытых физкультурно-оздоровительных комплексов и 92 футбольные площадки. В итоге доля занимающихся спортом жамбылцев выросла с 30 до 35%, что значительно выше среднереспубликанского показателя.

«В наших планах – создание интерната, где ребята параллельно с учебой осваивали бы навыки футбольного мастерства. Необходимо создать академию с высококвалифицированными тренерами, обеспечить команды всех возрастов игровой практикой, непременное участие в различных турнирах», - рассказал Бердибек Сапарбаев.

По мнению главы региона, необходимо бережно следить за развитием ребят, обеспечив безболезненный переход из детского футбола в юношеский, затем – в молодежный. В итоге - приглашение в главную команду области. Начиная с текущего сезона, в первой лиге заявлена команда «Игилик», где будут проходить «обкатку» молодые футболисты. Для этого капитально отремонтирован стадион в городе Каратау, где и базируется новый клуб.

«У ФК «Тараз» должен быть сильный дубль, который мог бы в любое время поставлять в основной состав подготовленных футболистов. Мы должны создать стройную работающую систему на долгие годы, обеспечив преемственность», - сказал аким области, заметив, что предыдущее руководство не справилось с возложенной задачей, теперь ее решение возложено на спортивных функционеров во главе с руководителем клуба Талгатом Турлыбайулы.

Глава региона подчеркнул, что перед командой стоят три главные задачи. Во-первых, установить строгую дисциплину. Во-вторых, создать здоровый морально-психологический лимит. И в-третьих, команда должна иметь настоящий бойцовский характер. Сегодня в ФК «Тараз» произошли серьезные изменения как в составе, так и на тренерском мостике. Команду возглавил опытный специалист из Армении Вардан Минасян, который имеет тренерскую лицензию УЕФА PRO и добился впечатляющих успехов с национальной сборной Армении. Как заметил Бердибек Сапарбаев, армянский футбол развивается лучшими темпами, нежели казахстанский, и имеет богатую историю. В отличие от алматинского «Кайрата» ереванский «Арарат» в 1973 году сотворил настоящую сенсацию, став чемпионом СССР, что было архисложно сделать при сумасшедшей конкуренции со стороны московских и украинских клубов. А ведь были еще и прекрасное тбилисское «Динамо» с Давидом Кипиани и Владимиром Гуцаевым, минское «Динамо», ведомое Юрием Желудковым и Сергеем Алейниковым.

Взявший слово Вардан Минасян отметил, что состав команды обновился на 60 - 70%, много талантливой молодежи, которой еще нужно сыграться. Но времени уже нет, поэтому придется набираться опыта в официальных матчах. Стараясь не брать на себя громких обязательств, он пообещал одно - команда в каждом матче будет биться с первой до последней минуты. «Легко с нами не будет никому», - подчеркнул армянский специалист.

«Болельщик может простить многое, если будете оставлять все силы на поле. Вы сегодня в таком возрасте, когда должны глаза гореть. Не забывайте, что работаете на свое будущее, и, чтобы стать настоящими профессионалами, необходимо полностью отдаваться игре», - акцентировал аким области.

По словам Талгата Турлыбайулы, сегодня в команде много молодых игроков. Из 25 заявленных на чемпионат футболистов 18 являются воспитанниками жамбылского футбола. Были просмотрены 50 местных игроков, из которых отобрали ровно половину, теперь они начнут проходить «обкатку» в играх первой лиги и дубля, и также из дубля в главную команду переведены 6 человек. «Тараз» начнет чемпионат с пятью легионерами, что сравнительно немного. К примеру, тот же кызылординский «Кайсар», с которым «Таразу» играть в первом туре 14 марта на выезде, имеет восемь легионеров. К хорошим приобретениям можно отнести бывших игроков талдыкорганского «Жетысу» сербского полузащитника Ненада Адамовича и португальского хавбека Педро Эужениу. Тренерский штаб рассчитывает, что новички помогут решению новых задач и реально усилят состав.

В казахстанской Премьер-лиге 14 команд. Это значит, что будет проведено 26 игр, не считая кубковых. После выезда в Кызылорду первый домашний матч «Тараз» проведет 19 марта против петропавловского «Кызылжара». Что касается задач, то «Таразу» нужно очень постараться и финишировать не ниже шестого места. Также поставлена задача побороться за Кубок Казахстана.

В завершение встречи аким области Бердибек Сапарбаев сообщил, что для команды приобретут новый комфортабельный автобус и пообещал, что руководство региона обязательно будет присутствовать на всех домашних матчах и поддерживать команду. Надо только показывать красивую игру, добиваясь в итоге нужного результата.