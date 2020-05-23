Бердибек Сапарбаев предложил жамбылским свекловодам объединиться в Ассоциацию

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с руководителями крестьянских хозяйств, занимающихся выращиванием сахарной свеклы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В ходе встречи обсуждались вопросы погашения задолженности ТОО «Меркенский сахарный завод» перед сельхозтоваропроизводителями, а также дальнейшего развития и поддержки сахарной отрасли.

Напомним, сахарная свекла является одной из приоритетных сельскохозяйственных культур в жамбылском регионе. С 30-х годов прошлого века сахарную свеклу возделывали на площади более 42 тысяч гектаров, урожайность в среднем доходила до 300 центнеров с одного гектара. Сейчас Жамбылская область, давшая стране более 60-ти Героев Социалистического труда - свекловодов, возрождает эту ценную культуру.

Жамбылские аграрии сдают свой выращенный урожай сахарной свеклы на Меркенский сахарный завод. Однако с 2018 года у завода появились серьезные проблемы с оплатой поступающего на переработку урожая сахарной свеклы. Во многих хозяйствах из-за этого возникли трудности с выплатой кредитов, повлекшие судебные тяжбы и аресты счетов. Кроме того, фермеры начали уменьшать посевы свеклы, что негативно сказалось на реализации программы возрождения этой сельхозкультуры.

Бердибек Сапарбаев ранее уже встречался с аграриями региона и пообещал принять жесткие меры по вопросу погашения задолженности Меркенского сахарного завода перед сельхозтоваропроизводителями. Теперь была поставлена точка в давней проблеме невыплаты задолженностей фермерам со стороны сахарного завода.

«Мы сегодня ведем переговоры с руководством Меркенского сахарного завода, - сказал Бердибек Сапарбаев. - Для решения этого вопроса из бюджета было выделено 180 миллионов тенге. При первой нашей встрече задолженность сахарного завода превышала 1 миллиард тенге, на сегодня вам выплачено уже более 640 миллионов тенге. Руководство завода заверяет, что на следующей неделе выплатит еще 135 миллионов тенге. Данный вопрос на нашем контроле».

Глава региона предложил фермерам объединиться и создать Ассоциацию свекловодов.

«Мы всегда поддерживали, и будем поддерживать вас. В свою очередь, вам необходимо укрупняться, создать свою ассоциацию, увеличивать посевные площади. Необходимо рассмотреть вопрос создания нескольких сахарных мини-заводов в районах области. В этом деле вам окажет содействие СПК «Тараз». Наша задача – обеспечить сахаром не только весь Казахстан, но и поставлять продукцию на экспорт», - отметил аким области.

В свою очередь, свекловоды области выразили благодарность за содействие в решении проблемных вопросов, в том числе обеспечении семенами, льготного приобретения и субсидирования фосфорного удобрения «Аммофос», отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.