Бердибек Сапарбаев посетил с рабочей поездкой Армению

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Казахстана Бердибек Сапарбаев посетил с рабочей поездкой Республику Армения. В состав казахстанской делегации также вошли исполнительный директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы Асет Исекешев и министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьр-Министра.

В ходе встречи Бердибека Сапарбаева с заместителем премьер-министра Армении Тиграном Авиняном рассмотрен широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

«Казахстан придает важное значение развитию взаимовыгодного партнерства с Арменией, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, поэтому по поручению Премьер-Министра мы прибыли, чтобы обсудить возможности взаимодействия в области образования, здравоохранения и информационных технологий», — сказал Б. Сапарбаев.

В свою очередь, вице-премьер Армении выразил заинтересованность в углублении двусторонних связей, отметив значительный потенциал для увеличения товарооборота наших стран.

По итогам встречи Бердибек Сапарбаев подарил армянскому коллеге книги — сборник произведений Абая, «Избранные трактаты» Аль-Фараби и «Эра независимости» Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева.

Также в Ереване казахстанская делегация посетила Центр креативных технологий «ТUМО». В центре обучаются дети в возрасте от 12 до 18 лет работе в ИТ-сфере с использованием современных технологий. Обучение организовано по четырем направлениям: анимация, разработка игр, веб-разработка и цифровые средства массовой информации, уделяется внимание занятиям танцами, спортом и музыкой. В 2016 году «ТUМО» занял первое место рейтинга инновационных школ мира, составленного французским журналом «We demain». Филиалы центра работают в Париже, Москве, Бейруте и других городах.

Кроме того, вице-премьер ознакомился с опытом работы Благотворительного фонда «Дети Армении» (COAF). Работая в основном с детьми и молодежью, COAF реализует программы образования, здравоохранения, социально-экономического развития для комплексного решения проблемы сельской бедности.

В ходе посещения Ереванского государственного университета Бердибек Сапарбаев побывал в Центре казахского языка, культуры и истории. Здесь вице-премьер пообщался со студентами, изучающими культуру и традиции казахского народа, а также подарил центру 50 книг на казахском, русском и английском языках. В их числе произведения Абая, М. Ауэзова, Ш. Кудайбердыулы, А. Кекилбаева, А. Жубанова и многие другие.

Еще 50 книг Бердибек Сапарбаев передал в дар Национальной библиотеке Армении и Институту древних рукописей «Матенадаран».

Казахстанская делегация также посетила Центр инновационной медицины «Аванта», в котором ведется разработка и стимулирование использования новейших программ и подходов в области стоматологии и эстетической медицины. На сегодняшний день клинику посетило свыше 77 тыс. пациентов со всего мира.