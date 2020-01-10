Бердибек Сапарбаев посетил объекты социального значения в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев по поручению Президента РК посетил ряд столичных объектов социального значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, зампремьера посетил городские поликлиники, акимат района Есиль, контакт-центр «IKomek» и центральную железнодорожную больницу.

«Вся аналитика у нас здесь представлена. 1 670 918 обращений было приятно с начала 2019 года. Характер обращений, динамику и просрочки все мы видим. Ранее такой аналитики не существовало. Обслуживание одного гражданина по одному вопросу занимает не более 20 минут. Существует регламент. Мы взаимодействуем с 700 организациям. В основном жителей беспокоят вопросы общественного транспорта», - сказала директор контакт-центра «IKomek» Жанат Дубирова.

















В свою очередь, руководитель управления здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова рассказала, на какой стадии находится цифровизация данной сферы.









«Сегодня в результате посещения рассматривается вопрос готовности медицинских организаций города к работе в системе обязательного социального медицинского страхования. Поэтому медорганизации готовы оказывать помощь населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в рамках ОСМС. Также все информационные системы интегрированы с Министерством здравоохранения и информационной системой «Сактандыру». Каждый медработник уже при осмотре пациента определяет статус застрахованности, статус медицинской организации», - отметила она.





По ее словам, по городу Нур-Султан 105 медорганизаций заключили договор с Фондом ОСМС.

«Среди них 31 медорганизация оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь. Но из 31 медорганизации 15 частных медорганизаций, которые наравне с государственными оказывают населению помощь. Сейчас прорабатываются вопросы по оказанию консультативно-диагностической помощи именно по субподряду. Поэтому вне зависимости от формы собственности все медорганизации, которые заключили контракт с ФОМС, задействованы в оказании медицинской помощи», - заявила глава горздрава.









Заместитель акима Бактияр Макен напомнил, что на расширенном заседании по развитию города Нур-Султан Президент поручил решить в кратчайшие сроки вопрос строительства нового здания для городской железнодорожной больницы.

«Понятно, что этот проект имеет большую долгосрочную перспективу, так как по поручению Главы государства в рамках инвестиционного проекта ведется строительство нового здания данной больницы. С турецким инвестором все процедуры с документами практически завершены, земельный участок выделен. В течение 2-3 лет в рамках проектного офиса по линии Министерства здравоохранения акимат совместно с Правительством эту работу проводит. Состояние этих корпусов было аварийное, мы переселили стационарные, амбулаторные и другие услуги в данный корпус. Здесь проведен капитальный ремонт. В целом, проведена полная экспертиза этого здания. В дальнейшем хотим провести ремонт и в хирургическом отделении», - поделился планами замакима.

И.о. директора Центральной дорожной больницы Татьяна Цечоева также подтвердила, что в больнице происходят колоссальные изменения.

«В первую очередь, по поручению Президента сделали косметический ремонт бывшего гинекологического корпуса и перевели сюда те отделения, которые находились в аварийных зданиях. Это отделения пульмонологии, урологии, поликлиническое отделение, административный корпус. Коечный фонд составляет 225 коек по гарантированному объему, и развернуто 25 коек дневного стационара. Имеется еще поликлиническое отделение – 20,6 тыс. населения мы обслуживаем. Есть вспомогательные службы, помогающие проводить диагностику тем, кто сюда поступает. Есть травмпункт для оказания экстренной медпомощи больным района Сарыарка», - перечислила она.