Бердибек Сапарбаев поручил соблюдать все графики строительства

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев ознакомился с ходом строительства социальных объектов в городе Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в ходе очередного объезда по городу Таразу Бердибек Сапарбаев проинспектировал строительные работы на спортивном объекте и в школе на окраине областного центра.

«Жамбылские предприниматели часто помогают родным местам, где родились и повзрослели, - рассказали в ведомстве. - Массив Кумшагал, сравнительно недавно ставший частью областного центра, до сего времени имел только один спортивный объект – небольшую футбольную площадку с искусственным покрытием. Теперь благодаря двум предпринимателям, уроженцам здешних мест Максату Сулейменову и Бахтияру Тогайбаеву, этот массив обзаведется новым физкультурно-оздоровительным комплексом и дворовым клубом. Молодые люди являются учредителями компании «БАК Industry», которая выделила 183,5 миллиона тенге на благое дело».

Уже залит фундамент, возводятся стены. Предусмотрены работы по благоустройству прилегающей территории, будет заложена аллея. Согласно графику, объект будет полностью готов к празднованию Наурыз мейрамы в следующем году. В спортивном комплексе станут возможны занятия боксом и борьбой.

Кроме того, в планах меценатов – возвести большое футбольное поле вместе с трибунами на 260 мест. Таразский стадион «Улан» обещал передать свое старое искусственное покрытие.

Ознакомившись с объектом, глава региона подчеркнул, что областная власть всегда поддерживает подобные начинания. Это яркий пример претворения в жизнь инициированного Елбасы проекта «Туған жерге тағзым».

Патриоты своего села, Максат Сулейменов и Бахтияр Тогайбаев, намерены за свой счет также провести освещение пяти улиц, однако есть проблемы с использованием опор, находящихся на балансе другой организации. Кроме того, они выразили желание своими силами отремонтировать водонапорную башню. Бердибек Сапарбаев поддержал инициативу бизнесменов и пообещал оказать всяческую поддержку.

Суперсовременную школу на 600 мест должны получить в следующем году жители района Дальняя Карасу. Работы начались в середине июня, но сделано пока ничтожно мало. Как отметил Бердибек Сапарбаев, это практически нулевой уровень. Кое-где из вырытых траншей торчат арматурные прутья, техники не видно. Есть большие сомнения, что в августе строители успеют залить фундамент.

Глава региона акцентировал внимание подрядчиков ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко» на необходимости соблюдения графика, а также привлечения дополнительных рабочих рук. Строительство необходимо активизировать, пока позволяет погода, отметил аким области.