Бердибек Сапарбаев поручил исправить некачественный ремонт дорог в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Качество дорожных работ в областном центре проверил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА» Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Накануне жители жилого массива «Арай» города Тараза пожаловались на просевший асфальт, который был уложен в прошлом году. В выходной день глава региона приехал в этот район и убедился в некачественном проведении работ подрядчиком», - пояснили в пресс-службе главы региона.

Отметим, что в минувшем году в этом жилом массиве были заасфальтированы несколько улиц, но уже в этом году на семи улицах дорожное покрытие начало проседать и давать трещины. В беседе с акимом области жительница района также высказала недовольство тем, что под асфальтом остались некоторые канализационные люки.

Глава региона внимательно выслушал жалобы и заверил, что все некачественные работы будут исправлены в ближайшее время.

«Жители города внимательно следят за ходом дорожного ремонта и, если видят недостатки, снимают их и выкладывают в социальные сети. Это наш общественный контроль, который помогает нам следить за качеством работ и действиями подрядчиков. В то же время технадзор, специалисты ЖКХ должны активнее работать и обеспечить надлежащий контроль за качеством работ. Подрядчики, в свою очередь, должны понимать, что любые нарушения будут исправлять за свой счёт», - предупредил Бердибек Сапарбаев.

Глава региона также проехал по центральным улицам Койгельды, проспект Абая, Ниеткалиева, Комратова, Сыпатай батыра и другим, где в прошлые годы в связи с реконструкцией тепломагистрали было повреждено дорожное полотно. Однако после окончания работ дорожное покрытие не было восстановлено должным образом.

«Качество восстановления дороги оставляет желать лучшего. Пригласите подрядчика и технический надзор, примите меры по устранению всех замечаний. В таком виде работу принимать нельзя», - заключил аким области.