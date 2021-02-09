Бердибек Сапарбаев попросил завершить строительство онкоцентра в Таразе раньше срока

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Строительство в Таразе онкологического центра проинспектировал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, для снижения заболеваемости, смертности и повышения качества лечения злокачественных опухолей в Жамбылской области ведется строительство областной онкологической больницы в новом 14-м микрорайоне города Тараза.

Реализация проекта стоимостью 4,6 миллиарда тенге началась в ноябре 2018 года, завершение планировалось в июле 2021 года. В ходе очередного инспектирования в конце минувшего года Бердибек Сапарбаев, ознакомившись с ходом строительства, глава региона подверг критике мрачный фасад главного здания и облицовку лечебных корпусов, потребовал активизации работы авторского и технического надзора.

Кроме того, отметил необходимость предусмотреть наличие запасного генератора, ускорить решение вопросов по закупу медицинского оборудования, уделить внимание благоустройству и озеленению прилегающей территории.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, современный комплекс по лечению онкологических заболеваний, построенный с учетом специфики болезни, должен открыться раньше определенного по графику срока. Об этом строителей попросил Бердибек Сапарбаев. Отмечается, что эта просьба не ущемляет положения строителей, поскольку основные работы почти завершены, остались прокладка и наладка коммуникаций, отделка помещений и установка оборудования. Зато досрочная сдача объекта для больных означает возможность пораньше начать лечиться на современном оборудовании и в более комфортных условиях.

Онкологический центр, рассчитанный на стационарное лечение 200 человек и амбулаторное лечение 25 человек, с поликлиникой на 100 посещений, расположился на территории около пяти гектаров.

В больнице имеются отделения торакальной и общей хирургии, гематологии, гинекологии, химиотерапии, реанимации. Онкоцентр представляет собой полностью автономный городок со своими трансформаторами, котельной, газонасосной станцией.

Как отметили в облуправлении здравоохранения, ежегодно в регионе растет число возводимых медицинских учреждений.

За последние 5 лет в жамбылском регионе введено в эксплуатацию 86 объектов здравоохранения - 3 больницы, 3 поликлиники, 31 врачебная амбулатория, 14 фельдшерско-акушерских пунктов, 42 медицинских пункта. Всего в регионе функционируют 390 объектов медицины.