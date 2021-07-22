Бердибек Сапарбаев побывал на строительстве новых школ в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В областном центре возводят новые школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев совершил объезд по городу Таразу и проинспектировал ход строительно-ремонтных работ.

Аварийное здание средней школы №2 1910 года постройки снесли и на его месте подрядчик ТОО «Талас Құрылыс» возводит новый корпус. Работы вышли на финишную прямую. Основное здание с 28-ю учебными кабинетами будет в три этажа плюс двухэтажная пристройка, где разместятся спортивный зал, столовая и библиотека. При обустройстве крыши используется черепица.

Глава региона отметил, что новое здание средней школы №2 должно быть сдано до начала нового учебного года.

В средней школе №22 идет строительство нового корпуса, рассчитанного на 600 ученических мест. Директор школы Шолпан Диханбаева планирует после завершения строительства открыть классы с казахским языком обучения.

В массиве Дальняя Карасу строится новая школа на 600 ученических мест. Выяснилось, что подрядчик ТОО «ТемирСтройСервис» отстает от графика.

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что строители должны приложить все усилия для скорейшего завершения работ.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев обратил внимание на авторский и технический надзор, а также потребовал уделить особое внимание благоустройству территории школ, украшению коридоров мотивационными и познавательными картинками.

По данным управления образования акимата Жамбылской области, в 2020 году в регионе было открыто шесть новых школ. В этом году завершится строительство восьми новых школ.



