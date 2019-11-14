Бердибек Сапарбаев ознакомился с ходом строительства этнокультурного комплекса Шахристан в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев ознакомился с ходом строительства объектов в этнокультурном комплексе «Шахристан», передает МИА «Казинформ».

В «Шахристане» идет строительство краеведческого музея, центра «Руханият», выставочного павильона, галереи, мастерской рукоделия, амфитеатра под открытым небом. Работы завершены на 80 процентов, объекты планируется сдать к 80-летию области.

Глава региона Аскар Мырзахметов отметил, что уникальный центр станет местом возрождения культуры и многовековой истории Тараза.

По словам заместителя акима области Еркебулана Дауылбаева, на строительство из бюджета было выделено порядка 3 миллиардов тенге.

«В музее выставят более 40 000 экспонатов. В галерее будут проходить выставки картин как местных, так и приглашенных художников. Заработают кружки для детей по изобразительному искусству. Амфитеатр предназначен для проведения различных концертов, фестивалей. В центре «Руханият» ученые будут глубоко исследовать историю Тараза, начиная с древних времен.

В Таразе проживают где-то около 50 мастеров рукоделия. Половина из них свои творения будут создавать в новой мастерской в «Шахристане», - сказал Е.Дауылбаев.

На общую сумму 3,3 миллиарда тенге будут привлечены частные инвестиции. На территории центра для удобства туристов будут построены рестораны, торговый дом, бизнес-центр, восточная баня.





Этнокультурный центр «Шахристан» с мавзолеем Тектурмас, где сейчас также идут строительные работы, соединит канатная дорога.

Бердибек Сапарбаев отметил важность сохранения исторического и культурного наследия народа. Он подчеркнул, что в этом направлении в Жамбылской области ведется целенаправленная работа.

Также, по мнению вице-премьера, уникальный комплекс послужит развитию туризма Тараза в рамках исполнения поручений Президента по развитию этнотуризма и празднования 750-летия Алтын орды.