Бердибек Сапарбаев отчитал подрядчиков за срыв сроков строительных и ремонтных работ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Почему затягиваются сроки выполнения строительных проектов, нарушаются графики строительства, люди остаются без работы – эти вопросы обсуждались на встрече акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева с представителями мониторинговых групп и подрядных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона раскритиковал темпы реализации «Дорожной карты занятости-2020» в Таразе и поручил, несмотря ни на что, сдать объекты в положенные сроки.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в этом году в Таразе по итогам конкурсных процедур львиную долю строительных работ по Дорожной карте занятости выполняют жамбылские компании. Однако работа идет не полным ходом.

Аким областного центра Айтказы Карабалаев попытался объяснить, с какими проблемами столкнулись строители: «Так как некоторые подрядчики отвечают сразу за несколько проектов, они не могут начать работы из-за нехватки рабочей силы и техники. Всего в Таразе по Дорожной карте занятости запланирована реализация 389 проектов на общую сумму более 15 миллиардов тенге. Определен 361 победитель. Из оставшихся 28 проектов 26 были вынесены на рассмотрение государственной межведомственной комиссии для оптимизации».

Бердибек Сапарбаев отметил, что все запланированные проекты должны быть претворены в жизнь.

«Сокращение количества проектов – не выход из ситуации. Не заменяйте нереализованные проекты новыми. Начатое дело нужно завершить до конца. К тому же, не забывайте, что главным критерием остается качество работы», - сказал он, поручив вовремя освоить выделенные деньги и сдать объекты в срок.

По словам акима города Тараза, сейчас ведутся строительные работы по 213 проектам. Строительство 29 объектов завершилось, трудоустроено свыше двух тысяч человек, из которых половину взяли на работу через центр занятости населения.

При этом открытие запланированных 5,6 тысячи новых рабочих мест затягивается из-за 17-ти компаний, которые не вовремя начали работы. Об этом сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Жорабек Баубеков.

К примеру, затягиваются сроки ремонта 19 улиц, замены трех водопроводов, не завершены работы по благоустройству 17 дворов. Представителям этих компаний, которые присутствовали на совещании, Бердибек Сапарбаев напомнил, что нельзя отставать от графика. «Хватит уже подрядчикам кормить обещаниями, пора перейти от слов к реальным делам», - сказал глава региона.

О нереализованных проектах рассказали и руководители 11 мобильных групп по контролю за качеством ремонтно-строительных работ, санитарной очистки и благоустройства областного центра.

По словам генерального директора ТОО «Казфосфат», депутата областного маслихата Мукаша Искандирова, медленно идут строительные работы по улице Т. Рыскулова, не начато строительство футбольной мини-площадки в микрорайоне «Мынбулак».

Бердибек Сапарбаев поручил развивать инженерную инфраструктуру системно, вести все работы параллельно. Для обеспечения инфраструктурой населенных пунктов, расположенных за городом, будет подготовлена специальная Дорожная карта.

Подводя итоги совещания, глава региона отметил, что Дорожная карта занятости поможет снизить уровень безработицы, что является актуальным вопросом во время кризиса, связанного с пандемией.