Бердибек Сапарбаев отчитал чиновников за неосвоение средств пилотного проекта по повышению доходов сельчан

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы реализации пилотного проекта по повышению доходов сельчан обсудили в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Отметим, что каждую рабочую поездку в районы области глава региона Бердибек Сапарбаев начинает с посещения сельского округа, где реализуется пилотный проект повышения доходов сельчан, призванный стимулировать развитие личных подсобных хозяйств жамбылцев, 60 процентов которых проживает в сельской местности. Жамбылский регион продолжает оставаться, в основном, аграрным, развитие сельского хозяйства играет ключевую роль в экономике и социальной сфере области. На реализацию проекта по пяти направлениям выделено 7,2 млрд тенге.

В ходе аппаратного совещания под председательством акима области Бердибека Сапарбаева были рассмотрены вопросы финансирования пилотного проекта по повышению доходов сельчан.

По данным руководителя областного управления сельского хозяйства Берика Ныгмашева, четыре из пяти направлений пилотного проекта полностью профинансированы, неосвоенными остались около 500 миллионов тенге, предназначенных для закупа скота. Он заверил, что данный процесс завершится в течение недели.

Глава региона отметил, что проект хороший и способен решить многие социальные вопросы сельских жителей, однако из-за слабого контроля со стороны ответственных чиновников организационные моменты не решаются своевременно.

«Средства выделены четыре месяца назад, но мы до сих пор не можем их освоить, - акцентировал глава региона. - Дальнейшая перспектива проекта зависит только от нас, финансирование продолжится при условии положительных результатов на первоначальном этапе».

Возмущение главы региона вызвали как расхождения в предоставленных данных, так и тот факт, что практически ни один из районов не уложился в установленные сроки, то есть до 10 марта.

Бердибек Сапарбаев поручил управлению сельского хозяйства и акимам районов обеспечить эффективное освоение выделенных средств в недельный срок.

«Если мы не в состоянии оперативно освоить выделенные средства, что будет дальше, когда количество участников проекта увеличится?», - задался резонным вопросом аким области. Он отметил необходимость усилить разъяснительную работу, а созданным кооперативам привлекать в свои ряды мелкие крестьянские хозяйства, чтобы стать локомотивами развития аграрного сектора.

Более 18 тысяч крестьянских хозяйств для небольшой области есть свидетельство раздробленности и слабости субъектов сельского хозяйства, резонно полагает глава региона.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что данный проект очень важен для развития не только области, но и страны. Пилотный проект задуман для решения задачи повышения доходов населения и снижения уровня безработицы.

Напомним, в 2019 году Правительство РК поддержало проект, направленный на повышение доходов сельчан и рост производства сельхозпродукции. Первый этап предполагает реализацию одного пилотного проекта в 11 сельских округах, рост доходов сельчан планируется увеличить в 2,5 раза.

Меры по повышению доходов населения по каждому двору и сельскому округу имеют несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов. Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей запущен в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».