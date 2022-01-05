Бердибек Сапарбаев обратился к жителям Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев обратился к жителям региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
«Уважаемые земляки!
Вчера на центральной площади города Тараза я обратился к собравшимся и призвал их к спокойствию, не поддаваться беспределу и наладить диалог.
Однако, к сожалению, несколько сотен молодых людей прошли по главным улицам города, спровоцировали беспорядки, совершали хулиганские действия.
В результате сожжено более 10 полицейских машин, пострадали здание аппарата акима области, отделение банка «Каспий банк» (Атшабар).
Закон един для всех и его должны соблюдать все!
Причинение вреда имуществу государства, нарушение общественного порядка преследуются по закону.
На наш взгляд, сотни молодых людей попали под влияние какой-то группы.
Призываю всех не поддаваться провокациям и сохранять спокойствие!
Лица , допустившие незаконные действия, будут привлечены к ответственности», - отметил Бердибек Сапарбаев.
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