Бердибек Сапарбаев обратился к жителям Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев обратился к жителям региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Уважаемые земляки!

Вчера на центральной площади города Тараза я обратился к собравшимся и призвал их к спокойствию, не поддаваться беспределу и наладить диалог.

Однако, к сожалению, несколько сотен молодых людей прошли по главным улицам города, спровоцировали беспорядки, совершали хулиганские действия.

В результате сожжено более 10 полицейских машин, пострадали здание аппарата акима области, отделение банка «Каспий банк» (Атшабар).

Закон един для всех и его должны соблюдать все!

Причинение вреда имуществу государства, нарушение общественного порядка преследуются по закону.

На наш взгляд, сотни молодых людей попали под влияние какой-то группы.

Призываю всех не поддаваться провокациям и сохранять спокойствие!

Лица , допустившие незаконные действия, будут привлечены к ответственности», - отметил Бердибек Сапарбаев.