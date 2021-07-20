Бердибек Сапарбаев обратился к жамбылским аграриям

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев обратился к аграриям региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые земляки! Как известно, из-за малого количества осадков и неблагоприятных погодных условий травостой на занятых кормовыми культурами площадях и сенокосах в пустынных районах области в этом году, к сожалению, на 20-25 процентов ниже, чем в прошлом. Подобная ситуация наблюдается не только в нашем регионе, но и в соседних областях и странах.

Не радуют прогнозы Казгидромета - в июле осадков не будет, а температура на юге страны будет повышаться до +35 +43 градусов в дневное время. Поэтому наша главная и общая задача сейчас - эффективно использовать время и заготовить сено, не дожидаясь выгорания травы», - говорится в обращении.

Глава региона отметил, что в области ведется усиленная работа по заготовке кормов для скота. Ожидается, что в зимовку 2021 - 2022 годов вступят 992 тысячи условных голов скота. Планируется заготовить 1,7 миллиона тонн сена, чтобы провести зимовку в привычном режиме. На сегодняшний день запасено 745,8 тысячи тонн сена (43,5 процента к потребности) и 42,6 тысячи тонн силоса. Многолетние кормовые травы скошены на 190,8 тысячи гектаров, однолетние — на 17 тысячах гектаров, природные луговые травы — на 122,5 тысячи гектаров. Работы будут продолжаться в набранном темпе.

«Каждый казах считает священным наш регион, у которого своя богатая история, на долю которого выпало немало сложностей. Но, благодаря спокойствию, миру и сплоченности, мы всегда достойно противостояли всем невзгодам. Я верю, что и эту трудность мы благополучно преодолеем. Поэтому призываю вас позаботиться о кормах для скота и вместе заготавливать сено в оврагах, руслах рек», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Актуальна и проблема с поливной водой, подчеркнул он. Согласно графику подачи воды через трансграничную реку Талас, в июне вместо положенных 145,2 миллиона кубометров воды из Кыргызстана нам поступило 162,55 миллиона кубометров воды. Не будем скрывать беспокойства по поводу того, что через Шуский бассейн Казахстан получил лишь 65,56 миллиона кубометров воды вместо положенных 108,76 миллиона кубометров, то есть 60 процентов от потребности. Вода — источник жизни.

«И за воду есть спрос», — говорят в народе. Поэтому призываю максимально бережно относиться к имеющимся водным ресурсам, то есть использовать технологии капельного орошения, орошать пастбища по очереди и многое другое. Совместная, сплоченная работа ведет к успеху. Эти испытания временны. Так давайте проявим единство и, засучив рукава, приступим к работе», - призвал земляков аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.



