Бердибек Сапарбаев: Наши крестьяне не должны испытывать недостаток поливной воды

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области решают давнюю проблему дефицита поливной влаги и увеличивают площади орошаемых земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, частичному решению этой проблемы будет способствовать реконструкция Аспаринского гидроузла, запуск которого состоялся 30 марта в Меркенском районе. Пропускная способность канала выросла с 7 до 9 кубических метров в секунду, прибавилось 1,5 тысячи га орошаемых земель. Кроме того, теперь можно подавать воду на поля Меркенского района не только по каналам системы Аспара, но и по каналу ЗБЧК (западная ветка Большого Чуйского канала) на площади 2,5 тысячи га.

В мероприятии приняли участие глава региона Бердибек Сапарбаев и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сергей Громов.

Глава жамбылского региона, детально ознакомившись с работой обновленного гидроузла и распределительного центра, заметил, что ежегодно область недобирает до 170 миллионов кубометров влаги.

«Мы работаем над решением данного вопроса. В текущем году наши крестьяне не должны испытывать недостаток поливной воды. Наша задача – довести площадь поливных земель до 200 - 210 тысяч гектаров. В планах – ремонт Тасоткельского водохранилища, строительство еще как минимум трех малых водохранилищ», - отметил Бердибек Сапарбаев.

«В Меркенском районе, на плодородных землях которого активно развивается сельскохозяйственное производство, реализуются проекты по реконструкции 41 канала общей стоимостью 3,5 миллиарда тенге. Кроме того, строятся 46 артезианских скважин на сумму 5,6 миллиарда тенге. Всё это направлено на увеличение объемов поливной воды, площадей орошаемых земель, повышение урожайности и рост объемов нашей сельхозпродукции», - сказал председатель общественного совета Меркенского района Серик Куралбай.

Как отметили в управлении сельского хозяйства Жамбылской области, строительство трех водохранилищ на территории региона позволит гарантированно подавать аграриям воду на полив в вегетационный период. Планируется построить водохранилища Ыргайты на реке Ыргайты и Калгутты на реке Калгутты в Кордайском районе, а также водохранилище Акмола на реке Талас в Байзакском районе. После ввода в строй данных объектов повысится эффективность доставки поливной воды на 34,5 тысячи гектаров орошаемых земель.

Сейчас в регионе завершены работы по реконструкции водохранилищ Караконуз, Тасоткель, Ынталы, что дало возможность обеспечить доступ влаги на 44,3 тысячи га земель.

Напомним, в южных областях Казахстана периодически возникает проблема нехватки поливной воды. В государственной программе по развитию Агропромышленного комплекса страны на 2017 - 2021 годы предусмотрены мероприятия по повышению эффективности эксплуатации инфраструктуры гидротехнических сооружений.

Ежегодно до 10% поливных земель жамбылского региона не осваивается из-за дефицита поливной воды. Причинами называются нестабильность подачи влаги по рекам Талас и Шу, обмеление крупных жамбылских водохранилищ Тасоткель и Терс-Ащибулак, ветхое состояние некоторых водных каналов, потери воды при транспортировке.

В связи с тем, что 80% водных объемов Жамбылская область получает от рек, берущих начало на территории Кыргызстана, между Казахстаном и Кыргызстаном действуют обязательства 1983 года о вододелении трансграничных рек. Подписано соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу (Шу) и Талас.

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч километров. Площадь орошаемых земель составляет 114 тысяч гектаров. Принимаются меры по возвращению в государственную собственность поливных земель и передаче водохозяйственных объектов из коммунальной собственности в республиканскую для проведения капитального ремонта и полноценного их содержания.

Как сообщалось ранее, Минэкологии РК обсуждает с Кыргызстаном вопрос обеспечения поливной водой аграриев юга.