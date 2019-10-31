Бердибек Сапарбаев: Наша задача - представить историю Золотой Орды всему миру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ученые Казахстана и Монголии должны совместно участвовать в исторических исследованиях. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев в ходе круглого стола Международной Тюркской академии, посвященного 750-летию Золотой Орды в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В круглом столе приняли участие вице-премьер Монголии Улзийсайханы Энхтувшин, государственный и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков, представители интеллигенции, сотрудники посольства Монголии в РК, также главы научных организаций.

«С точки зрения исторического значения текущий и следующий год для нас являются важными. Глава государства, приняв соответствующее решение, поручил Правительству особо отметить 750-летие Золотой Орды. На сегодняшний день организовывается ряд мероприятий касательно данной тематики. Наша цель – проводить научно-практические конференции в разных странах, вести археологические раскопки, проводить широкомасштабные исследования, привлекая ученых из Казахстана, а также соседних стран. В этой части перед нами ставится задача представить историю государства Золотой Орды всему миру», - сказал в своем слове Бердибек Сапарбаев.

В этой связи он особо отметил роль Международной Тюркской академии.

«Стоит отметить, что учредителями академии, наряду с Казахстаном, являются Кыргызстан, Азербайджан и Турция. Вместе с тем, есть государства-наблюдатели – Узбекистан и Венгрия. Наша история и прошлая жизнь переплетаются друг с другом. Мы с Монголией не являемся дальними государствами. Уважаемый господин Улзийсайханы Энхтувшин, я призываю вас обрести статус наблюдателя при Академии», - отметил Б. Сапарбаев.

Вместе с тем, заместитель Премьер-Министра проинформировал о том, что в рамках празднования 750-летия Золотой Орды уделяется большое внимание и развитию туристической отрасли.

«Мы также призываем Монголию участвовать во всех работах, так как исторические памятники, ценности очень много встречаются на территории вашей страны. Если наши специалисты будут проводить исследования совместно с монгольскими учеными, то мы сможем широко показать свою историю мировому сообществу», - обратился Бердибек Сапарбаев к своему коллеге.

В ходе мероприятия были презентованы книги по истории Золотой Орды. Отметим, что вице-премьеру Монголии Улзийсайханы Энхтувшину представители научной и творческой интеллигенции подарили казахский чапан и камчу.