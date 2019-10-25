Бердибек Сапарбаев: Молодежь Туркестана должна быть примером всему Казахстану

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях разъяснения Послания Президента РК рабочая группа, прибывшая в Туркестанскую область, провела встречу с молодежью региона. Заместитель Премьер-Министра Бердибек Сапарбаев и вице-министр информации и общественного развития Данияр Есин доложили о работе, проводимой в рамках Года молодежи, возможностях программ «С дипломом - в село»» и «Серпін», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Сегодня Туркестан превратился в большую строительную площадку. Еще через 10 лет город изменится до неузнаваемости. Этот город строится для вас. Поэтому, как представители духовной столицы, туркестанская молодежь должна стать примером для всего Казахстана», - сказал Бердибек Сапарбаев, обращаясь к молодежи.





Вице-премьер отметил возможности переезда с юга в северные регионы в рамках программы «Енбек», рассказал молодежи о том, какие создаются условия для переселенцев и призвал молодых специалистов переезжать в трудодефицитные регионы.

Кроме того, со следующего года волонтерам будут предоставляться социальные гарантии, размер стипендии увеличится на 30%. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся образования и культуры молодого поколения.





«Наша молодежь должна свободно владеть иностранными языками, обладать современными знаниями. Тогда она сможет работать в любой стране современного мира. В рамках инициативы Елбасы Фондом Первого Президента и Правительством реализуется проект «Ел үміті», направленный на поддержку одаренных детей. В рамках проекта, начиная со следующего года, будут отобраны более 1 тысячи самых одаренных детей в Казахстане и полностью охвачены поддержкой государства. Будут созданы условия для патриотического воспитания и получения достойных и глубоких знаний», - сказал вице-премьер.

На встрече молодые люди задавали интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы.



