Бердибек Сапарбаев: многонациональность - наш приоритет, единство - наше богатство

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пять тысяч горожан участвовали в праздничном мероприятии в честь Дня благодарности в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В историко-этнокультурном комплексе «Көне Тараз» состоялось праздничное мероприятие «Ынтымағы жарасқан, туған өлкем - Қазақстан», собравшее порядка пяти тысяч участников, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.

На торжественном открытии мероприятия выступил аким области Бердибек Сапарбаев. Глава региона поздравил всех жителей с праздником, которым начинается весенний сезон - с Днем благодарности.

«День благодарности является данью глубокого уважения к священной казахской земле, к гостеприимному казахского народа от представителей различных этносов, которые дружат с казахским народом много веков. В разные годы под натиском судьбы целые народы были переселены на территорию Великой степи – более 800 тысяч немцев, 102 тысячи поляков, 550 тысяч человек из представителей народов Северного Кавказа, более 18 тысяч семей корейцев с Дальнего Востока. На сегодняшний день на территории Жамбылской области в единстве и мире проживают представители 87 этносов, и 21 этнокультурное объединение в составе Ассамблеи народа Казахстана по Жамбылской области. В нашей области есть пять районов, где тесно проживают курды, турки, дунгане и другие национальности. Многонациональность - это наш приоритет, единство - это наше бесконечное богатство», - сказал аким области Бердибек Сапарбаев.

Все представители этнокультурных объединений в национальных костюмах - дунганской, азербайджанской, турецкой, курдской, русской и других национальностей - приветствовали гостей праздника, выразили свою благодарность казахскому народу. Затем всех гостей пригласили за общий стол «Алғыс дастарханы», где красовались 12 видов национальных блюд.

Слова благодарности казахскому народу от имени всех наций и народностей сказали народный артист Казахстана, актер, режиссер, лауреат Государственной премии РК, почетный гражданин Жамбылской области, лауреат ордена «Парасат» и «Достық» Тунгышбай Жаманкулов, руководитель польского этнокультурного объединения «Полонез» Лариса Калькова, член областного совета ветеранов ассоциации курдов «Барбанг» С. Асанов.

Кроме того, в тот же день в селе Масанчи Кордайского района был проведен фестиваль «Бірлігі жарасқан, туған жерім-Қордайым», приуроченный ко Дню благодарности. В празднике приняли участие порядка 2000 человек. Празднование началось с церемонии возложения цветов к памятнику Ногайбай би на центральной площади села Масанчи. Гости из соседних сёл Каракемер, Карасу и районного центра села Кордай отведали блюда за общим столом «Алғыс дастарханы», для них была показана концертная программа.

Отметим, что новый в Казахстане праздник отмечается уже в шестой раз как День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие и принявшим как родных представителей разных этносов, отдавая дань уважения общей истории народов Казахстана. Этот праздник отображает казахстанские ценности, основанные на культурном, этническом, языковом и религиозном многообразии.

Напомним, 1 марта 1995 года в Казахстане была учреждена Ассамблея народа Казахстана, и в 2015 году в рамках празднования 20-летия Ассамблеи Глава государства предложил объявить этот день Днем благодарности.