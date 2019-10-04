Бердибек Сапарбаев: Каждый казахстанец должен знать, как будет работать система ОСМС

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде вице-премьер посетил ряд медицинских объектов и провел совещание с участием министров здравоохранения Е.Биртанова, труда и соцзащиты населения Б. Нурымбетова, заместителей акимов областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основной темой обсуждения стали вопросы актуализации статусов самозанятого населения, проведения разъяснительной работы и обеспечения своевременности страховых отчислений в рамках внедрения обязательного социального медицинского страхования.

«Для нас главное – это актуализация статусов населения. У нас есть хороший опыт в работе над этой задачей, но и на недостатки тоже нельзя закрывать глаза. До конца года нужно охватить тех, кто еще не имеет статуса. Каждый казахстанец должен знать, как будет работать эта система, как он может получить медицинскую помощь. Что касается своевременности платежей – эту задачу тоже необходимо решать. Налоговые органы должны особенно тщательно проверять все отчисления работодателей», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Как отметил Бердибек Сапарбаев, готовность к внедрению медицинского страхования высокая. Первый месяц апробации ОСМС в Карагандинской области показал готовность системы здравоохранения к масштабному внедрению медстрахования по всей стране со следующего года.

В поддержку ОСМС высказались ветераны системы здравоохранения - врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Абай Байгенжин и экс-министр здравоохранения, доктор медицинских наук Жаксылык Доскалиев.

«Ни одно государство в мире, даже самое богатое не может нести бремя финансовой ответственности за здоровье своих граждан. В наше сознание с советского времени крепко вошло, что государство должно оплачивать медицинские услуги, бесплатно проводить дорогостоящие операции, безвозмездно раздавать лекарства. ОСМС учит людей более ответственно относиться к своему здоровью. Граждане должны осознать, что именно они несут ответственность за своё здоровье. Внедрение ОСМС позволит существенно увеличить ресурсное обеспечение здравоохранения, повысить экономическую заинтересованность медицинских учреждений и работников, даст возможность более гибко и эффективно финансировать здравоохранение», - считает А. Байгенжин.

Напомним, Карагандинская область стала первой, где в пилотном режиме внедрили обязательное социальное медицинское страхование. Система здесь заработала 1 сентября этого года, в то время как в других регионах страны ее внедрят лишь 1 января 2020 года.

По информации Министерства здравоохранения РК, охват медицинской помощью населения в системе медицинского страхования прогнозируется на уровне более 90%.

За 6,5 млн человек поступили взносы и отчисления, в том числе за 5,5 млн наемных работников, 800 тысяч индивидуальных предпринимателей и 176 тысяч плательщиков единого совокупного платежа. За 15 категорий, или 10,6 млн человек, с 1 января начнет отчисление государство. Оставшиеся 6,7% населения смогут получить медицинскую помощь в системе ОСМС, самостоятельно уплатив взнос.

По сведениям Минтруда, на сегодня необходимо определить статусы порядка 663 тысяч человек. Также при анализе неприкрепленного населения к поликлиникам было выявлено, что 117,4 тысячи выехали на ПМЖ и 34,1 тысячи, по данным информационных систем, умерли. В связи с чем, в ходе совещания был поднят вопрос о необходимости актуализации базы физических лиц Министерством юстиции, МВД совместно с акиматами регионов.

В Карагандинской области статус в системе ОСМС определен у 81% жителей.

Что касается аудита технической готовности, по итогам проверок стало известно, что выше районного уровня техническая готовность регионов достаточно высокая, в 100% государственных организаций здравоохранения внедрены медицинские информационные системы, 97,4% рабочих мест оснащены компьютерной техникой.

Перед заместителями акимов областей был поднят вопрос о технической готовности на уровне сел. По данным Минздрава, Акмолинской и Северо-Казахстанской областям необходимо обратить внимание на оснащение компьютерной техникой. Также значительная часть частных поставщиков не оснащена медицинскими информационными системами в Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях.

Заместитель Премьер-Министра Бердибек Сапарбаев также заострил внимание участников совещания на том, что подготовка медицинских информационных систем является критически важной для внедрения системы ОСМС, и поручил усилить работу в данном направлении.

Среди актуальных проблем, поднятых на совещании, обсуждены итоги анализа частоты осуществления взносов и отчислений. По данным Министерства здравоохранения, из-за несоблюдения работодателями налогового и трудового законодательства, а также особенностей трудовых взаимоотношений («сезонный» характер работ) имеются риски «выпадания» наемных работников из системы ОСМС в виду непостоянной уплаты отчислений.

Руководству регионов с высокой долей «выпадания» из системы ОСМС наемных работников поручено совместно с территориальными подразделениями Комитета госдоходов взять под контроль соблюдение налогового законодательства.

В целом, как отметил заместитель Премьер-Министра Бердибек Сапарбаев, готовность к внедрению медицинского страхования высокая. Первый месяц апробации ОСМС в Карагандинской области, показал готовность системы здравоохранения к масштабному внедрению медстрахования по всей стране со следующего года.

По итогам совещания Бердыбек Сапарбаев поручил продолжить работу по испытанию системы медицинского страхования, актуализации статусов населения и информированию людей и работе системы и изменениях в процедуре получения врачебной помощи.