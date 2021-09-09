Бердибек Сапарбаев доложил Президенту о ходе ликвидации последствий взрывов в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону заслушал информацию акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева о ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Байзакском районе, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

Президенту было доложено, что всего пострадало 122 объекта недвижимости, в том числе 106 жилых домов, 12 коммерческих и 4 социальных объекта.

В настоящее время 12 подрядных организаций приступили к ремонтно-восстановительным работам. Задействовано 23 единицы техники и 185 рабочих.

Аким Жамбылской области сообщил, что на сегодняшний день отремонтировано 62 жилых дома. В целом восстановительные работы планируется завершить до 10 ноября. Вместо значительно пострадавшей средней школы №5 села Жибек жолы будет построена новая школа.

Кроме того, по информации Бердибека Сапарбаева, на стационарном лечении находятся 26 человек, из них в военном госпитале получают лечение 15 военнослужащих, полицейских и сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям.

Семьям погибших оказывается материальная помощь, также решаются вопросы по трудоустройству безработных членов пострадавших семей. Полностью решены вопросы по погашению кредитов семей, имеющих долги перед банками второго уровня.

Глава государства также был проинформирован о социально-экономическом развитии региона. Экономический рост в Жамбылской области составил 106,4%. По итогам января-августа 2021 года рост промышленного производства ожидается на уровне 5,4%, сельского хозяйства - 3%, инвестиций - 19,5%, строительства - 9%, жилья - 14%, торговли - 4%.

Несмотря на погодные условия и засуху, урожайность по области в этом году составит до 15 центнеров с гектара.

Как доложил аким, всего в регионе вакцинировано 72,5% населения из числа подлежащих вакцинации.

Президент также был проинформирован о полной готовности линии розлива завода по производству вакцины, работы ведутся согласно графику.

Продолжается строительство домов и физкультурно-оздоровительного комплекса с актовым залом для сотрудников завода и НИИ проблем биологической безопасности.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по продолжению работы в данных направлениях.