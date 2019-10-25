+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 8 °С
Алматы: 15 °С
USD 388.93 EUR 432.84
RUB 6.09 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бердибек Сапарбаев дал поручения по подготовке к юбилею аль-Фараби

25 Октября 2019 13:42
Поделиться:
Бердибек Сапарбаев дал поручения по подготовке к юбилею аль-Фараби

ОТЫРАР. КАЗИНФОРМ – Члены Правительства РК во главе с заместителем Премьер-Министра Бердибеком Сапарбаевым прибыли в Туркестанскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Столичный Дворец школьников предлагают назвать именем аль-Фараби
Сауытбек Абдрахманов: Придается большое значение празднованию юбилеев аль-Фараби и Абая Участники экспедиции «По следам аль-Фараби» посетили Турцию, Ливан и Сирию «Второй учитель»: к 1150-летию ученого, философа аль-Фараби

Группа, прибывшая для разъяснения хода реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева, посетила исторический Отырарский район.

Делегация ознакомилась с ходом капитального ремонта Дома культуры в селе Шаульдир. На модернизацию объекта было выделено из республиканского бюджета 262,9 миллиона тенге, работа началась в августе. Подведены водопровод и канализация, ведется внутренняя и наружная отделка. В ремонте задействовано 46 человек, объект планируется сдать в конце года.


«Подрядчики должны работать качественно, за этим нужно следить. Потому что здесь будет проходить международная конференция, приедут иностранные гости. Самое главное – вид снаружи, люди будут видеть снаружи. Это нужно сделать в современном стиле. Если будет хороший дизайн, лучше не по европейским стандартам, а в казахском стиле, чтобы был виден национальный колорит», – сказал Б. Сапарбаев.

Затем вице-премьер ознакомился с состоянием площади в районном центре и памятника аль-Фараби, посетил библиотеку Отырара, где указал на необходимость проведения ремонтных работ. Во время празднования 1 150-летнего юбилея аль-Фараби здесь побывают иностранные туристы и гости праздника.


Б. Сапарбаев принял участие в совещании представителей общественности и историков, прошедшем в визит-центре вблизи городища Отырар. Здесь вице-премьер выслушал предложения местных жителей и ученых, дал оценку ходу подготовительных работ, обсудил вопрос о ремонте дополнительных объектов и об изменениях в архитектуре исторических объектов. Ученые предложили, в случае открытия библиотеки Отырара, привести в порядок историческое место Оксыз.

«Некоторые говорят, что у казахов не было промышленности, науки, торговли, что мы были кочевым народом. Мы должны показывать успешное развитие нашей культуры, начиная с Отырара. Музей в Отыраре нужно восстановить, отремонтировать все экспонаты. Гости, иностранцы должны получать ответы на свои вопросы. Мы должны подумать, чем их можно удивить. В мире работает 11 центров по изучению наследия аль-Фараби. Министерство иностранных дел должно дать поручение всем посольствам. Нужно получить из этих центров найденные труды ученого, собрать фарабиведов, посоветоваться, представить общественности песни и произведения аль-Фараби», – сказал Б. Сапарбаев.





Автор: Айнур Акбаева

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, аль-Фараби, Кокпар,
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив