Бердибек Сапарбаев дал поручения по подготовке к юбилею аль-Фараби

ОТЫРАР. КАЗИНФОРМ – Члены Правительства РК во главе с заместителем Премьер-Министра Бердибеком Сапарбаевым прибыли в Туркестанскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Группа, прибывшая для разъяснения хода реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева, посетила исторический Отырарский район.

Делегация ознакомилась с ходом капитального ремонта Дома культуры в селе Шаульдир. На модернизацию объекта было выделено из республиканского бюджета 262,9 миллиона тенге, работа началась в августе. Подведены водопровод и канализация, ведется внутренняя и наружная отделка. В ремонте задействовано 46 человек, объект планируется сдать в конце года.





«Подрядчики должны работать качественно, за этим нужно следить. Потому что здесь будет проходить международная конференция, приедут иностранные гости. Самое главное – вид снаружи, люди будут видеть снаружи. Это нужно сделать в современном стиле. Если будет хороший дизайн, лучше не по европейским стандартам, а в казахском стиле, чтобы был виден национальный колорит», – сказал Б. Сапарбаев.

Затем вице-премьер ознакомился с состоянием площади в районном центре и памятника аль-Фараби, посетил библиотеку Отырара, где указал на необходимость проведения ремонтных работ. Во время празднования 1 150-летнего юбилея аль-Фараби здесь побывают иностранные туристы и гости праздника.





Б. Сапарбаев принял участие в совещании представителей общественности и историков, прошедшем в визит-центре вблизи городища Отырар. Здесь вице-премьер выслушал предложения местных жителей и ученых, дал оценку ходу подготовительных работ, обсудил вопрос о ремонте дополнительных объектов и об изменениях в архитектуре исторических объектов. Ученые предложили, в случае открытия библиотеки Отырара, привести в порядок историческое место Оксыз.

«Некоторые говорят, что у казахов не было промышленности, науки, торговли, что мы были кочевым народом. Мы должны показывать успешное развитие нашей культуры, начиная с Отырара. Музей в Отыраре нужно восстановить, отремонтировать все экспонаты. Гости, иностранцы должны получать ответы на свои вопросы. Мы должны подумать, чем их можно удивить. В мире работает 11 центров по изучению наследия аль-Фараби. Министерство иностранных дел должно дать поручение всем посольствам. Нужно получить из этих центров найденные труды ученого, собрать фарабиведов, посоветоваться, представить общественности песни и произведения аль-Фараби», – сказал Б. Сапарбаев.

















Автор: Айнур Акбаева