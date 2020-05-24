Бердибек Сапарбаев: Без контроля строительных работ общественностью – это деньги на ветер

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В 15 сел Жуалынского района проведут воду, семь населенных пунктов газифицируют – Бердибек Сапарбаев проверил качество строительных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона продолжает посещать районы области.

В Жуалынском районе Бердибек Сапарбаев ознакомился с ходом реализации проектов по водо-, газоснабжению, ремонту и строительству школ. Всего по различным государственным программам на реализацию 38 проектов в районе выделено 4,6 миллиарда тенге.

В селе Акбастау Карасазского сельского округа 136 дворов, в которых проживает 720 человек. Бердибек Сапарбаев побывал в сельской школе 1993 года постройки, в которой получают знания 187 детей, осмотрел учебные классы, спортивный и актовый залы. Он акцентировал внимание руководства школы на необходимости внутреннего оформления учебного заведения, создания комфортных условий для детей.





В рамках «Дорожной карты занятости» жителей этого села до конца года обеспечат централизованным водоснабжением. Проект стоимостью 178 миллионов тенге реализует ТОО «Байсын-А», протяженность водопровода – 14 километров.





Аналогичный проект реализуется в селе Журумбай. Строительство водопровода позволит обеспечить питьевой водой около 400 сельчан.

Всего в Жуалынском районе в этом году будет проведено водоснабжение в 15 селах и газифицировано семь сельских населенных пунктов.

Работы по газификации выполняет подрядная организация ТОО «КазМунайКурылыс». На эти цели по «Дорожной карте занятости» выделено 1,4 миллиарда тенге. Глава региона проинспектировал ход работ в селе Тасбастау Жетитобинского сельского округа. Голубое топливо также появится в селах Шымбулак, Майбулак, Космурат, Карикорган, Коныртобе и Куренбель.

В результате реализации указанных проектов уровень газификации населения в районе составит 75,5 процентов, водоснабжения – 71,5 процента.

Осмотрел глава региона и имеющиеся в Жуалынском районе школы.

Средняя школа №21 имени Д.Пахомова в селе Коныртобе рассчитана на 80 ученических мест, однако на сегодня здесь обучаются 136 детей. Для решения проблемы нехватки ученических мест начато строительство двухэтажной пристройки со спортивным залом и шестью кабинетами. Стоимость проекта – 162 миллиона тенге.

Бердибек Сапарбаев поручил районному акиму Нарбаю Ергебекову привести в порядок фасад старого здания школы и расположенного рядом сельского клуба.

Средняя школа №10 в селе Куренбель была построена в 1985 году. Здесь обучаются более 300 учеников. На ремонт крыши в этом году из местного бюджета было выделено 14 миллионов тенге. К новому учебному году в этой школе появится теплый туалет.

«В текущем и следующем году мы планируется обновить старые парты и доски во всех школах области, где есть такая необходимость. Наша главная задача – дать детям качественное образование, создать максимально благоприятные условия этого условия. Это главный инструмент будущего развития нашей страны», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

В районном центре Жуалынского района - селе Б.Момышулы аким области проверил ход дорожно-ремонтных работ. В этом году здесь будет отремонтировано 10 улиц общей протяженностью 11,2 километра. Выделено на эти цели 219 миллионов тенге. Бердибек Сапарбаев поручил акиму района строго следить за тем, чтобы все работы проводились качественно и комплексно.

«Необходимо привлекать общественников, депутатов, активных жителей, чтобы они еще в процессе укладки асфальта следили за качеством дорожных работ. Без контроля – это деньги на ветер», - отметил он.

В завершение рабочей поездки Бердибек Сапарбаев побывал в селе Нурлыкент, где посетил место будущего строительства Дома культуры на 90 мест стоимостью 88 миллионов тенге.

«В ауле проживает 3 200 тысяч жителей, а Дом культуры планируется построить всего на 90 мест. Считаю, что этого недостаточно. Нужно было строить на перспективу хотя бы на 200 мест. Почему не использовать типовой проект? Это позволит в значительной степени удешевить строительство и построить более вместительный объект. Пересмотрите проект, государственные средства необходимо использовать максимально эффективно», - сделал замечание глава региона.