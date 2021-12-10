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Бензин под видом газового конденсата пытались вывезти из Туркестанской области
10 Декабря 2021 17:45
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Баррель» на железнодорожной станции «Манкент» пресечен незаконный вывоз из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику 960 тонн бензина марки АИ-92, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
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Следствием установлено, что ГСМ планировали вывезти в железнодорожных цистернах под видом «газового конденсата».
Общая сумма бензина составляет 229 миллионов тенге.
Расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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