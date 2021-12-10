+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бензин под видом газового конденсата пытались вывезти из Туркестанской области

10 Декабря 2021 17:45
Поделиться:
Бензин под видом газового конденсата пытались вывезти из Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Баррель» на железнодорожной станции «Манкент» пресечен незаконный вывоз из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику 960 тонн бензина марки АИ-92, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Новости по теме
Дефицита бензина нет: Шымкентский нефтеперерабатывающий завод работает в штатном режиме
Сотрудничество АФМ и банков за пять лет сократило отмывание денег в Казахстане на 38% Хищение в квазигосударственном секторе расследует Агентство по финмониторингу За подделку документов осужден житель Алматинской области

Следствием установлено, что ГСМ планировали вывезти в железнодорожных цистернах под видом «газового конденсата».

Общая сумма бензина составляет 229 миллионов тенге.

Расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #Топливо  
Поделиться:
Новости по теме
Дефицита бензина нет: Шымкентский нефтеперерабатывающий завод работает в штатном режиме
Сотрудничество АФМ и банков за пять лет сократило отмывание денег в Казахстане на 38%
Хищение в квазигосударственном секторе расследует Агентство по финмониторингу
За подделку документов осужден житель Алматинской области
Популярное
1 За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
2 Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
3 Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
4 Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге»
5 Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
6 Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области
Читайте также
32 нетрезвых водителя задержали в Актюбинской области
Обокравшую туриста в Акмолинской области женщину нашли спустя два года
За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге»
Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив