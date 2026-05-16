Бэнкси в Астане: прибыла самая загадочная фигура стрит-арта

В Астане 15 мая открылась мультимедийная выставка под названием «Бэнкси: гений или вандал?», посвященная одному из самых загадочных уличных художников современности. На экспозиции представили два оригинальных дорожных знака с граффити Бэнкси, передает корреспондент агентства Kazinform.

Экспозицию представили в Lumiere Hall. Выставка объединила цифровые инсталляции и оригинальные артефакты, связанные с творчеством британского стрит-арт художника Бэнкси, чья личность до сих пор официально не раскрыта.

Перед открытием организаторы провели закрытый показ для журналистов и рассказали о концепции проекта. По их словам, выставка прослеживает творческий путь Бэнкси — от ранних уличных работ до произведений периода пандемии COVID-19.

Авторы проекта также попытались ответить на главный вопрос, который сопровождает художника уже много лет: считать ли его вандалом или одним из главных современных художников XXI века.

Среди главных экспонатов — два оригинальных дорожных знака с граффити Бэнкси, которые организаторы назвали одними из самых редких предметов коллекции.

На выставке также представили банкноты из проекта Dismaland — временного сатирического арт-парка Бэнкси, созданного как мрачная пародия на индустрию развлечений и потребления. Этот проект вызвал большой резонанс в 2015 году.

Кроме того, посетители смогут увидеть масштабные мультимедийные проекции, воссоздающие атмосферу улиц Лондона, Бристоля и Нью-Йорка, тесно связанных с творчеством Бэнкси.

Организаторы отметили, что проект создавали так, чтобы стереть границу между зрителем и искусством, позволив посетителям почувствовать себя частью художественного мира Бэнкси.

Выставка будет работать ежедневно до конца августа.

