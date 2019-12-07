Белый медведь-долгожитель Алькор празднует 30-летие в зоопарке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Известному белому медведю долгожителю Алькору из зоопарка Алматы сегодня исполнилось 30 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявили в зоопарке, еще два года назад некоторые СМИ даже предрекали, что мишка не доживет до очередного дня своего рождения. Но он сейчас в хорошей форме.

Белый мишка Алькор родился в Калининградском зоопарке в 1989 году. В 1990 году прибыл в Алматинский зоопарк.

«Была подруга Кристина, которая также прожила около 30 лет. Имели одного медвежонка Умку, который родился в 1996 году. Тоже удивительный случай: его выкормила овчарка одной сотрудницы. Мать Кристина сама искусственница и не знала, как обращаться с детьми. Потом Умку отправили в Чешский зоопарк», - рассказал представитель зоопарка Михаил Сорокоумов.

По словам Михаила, недавно Алматинский зоопарк посетили с рабочим визитом коллеги из Израиля, специалисты зоопарка Хай парк города Кирьят–Моцкин. Они отметили, что для своего возраста медведь Алькор находится в хорошем состоянии.

Продолжительность жизни белого медведя — 20–25 лет, хотя он может прожить в зоопарке и 30–35 лет. Близкий родственник кадьяка (подвид бурых медведей – прим.автор), гризли тоже признан одним из самых больших медведей в мире.





В мире рекордсменом по продолжительности жизни является медведица Кристина из Виннипегского зоопарка, которая прожила 45 лет. Сейчас самый старший медведь живет в Германии – ему 39 лет. Ранее «опекун» Алькора Сергей Спицын подчеркнул, что 30 лет для медведя, по человеческим меркам – это примерно 100 лет.





И.о. главного ветеринара зоопарка Алина Чимирук рассказала о рационе долгожителя-юбиляра.

«Конечно, возраст есть возраст, «не мальчишка», поэтому с учетом возраста для него разработана своя диета. Это прежде всего различные каши, очень любит перловку, рыба, рыбий жир, мясо, где помягче, обязательно овощи, фрукты, различные витамины и прочее. И, конечно, прежде всего - постоянное наблюдение ветеринаров», - добавила она.





Отметим, ранее посетители зоопарка были недовольны условием содержания белого мишки. Об этом много писали в соцсетях и СМИ. Позже сотрудники зоологического парка показали, как живет долгожитель Алькор, или, как его называют, Коля.









Фото Михаила Сорокоумова