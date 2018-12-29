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Белую мечеть открыли в Астане

29 Декабря 2018 09:56 223
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Белую мечеть открыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном районе «Алматы» состоялось открытие мечети по улице Мустафина. Она отличается новым форматом строительства религиозных сооружений, передает официальный сайт столичного акимата. 

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В чем уникальность новой мечети в Астане

В открытии мечети принял участие председатель Дуxовного управления мусульман Казаxстана, Верxовный муфтий Серікбай қажы Сатыбалдыұлы, который отметил, что новая мечеть является дуxовным сооружением, которое украсит архитектурный облик столицы.

По его словам, мечеть станет не только местом поклонения мусульман, но центром согласия, мира, очагом изучения истории, традиций, а также площадкой укрепления межнационального и межконфессионального согласия.

Новая мечеть носит название «Aq meshit» ввиду того, что она полностью облицована белым мрамором. Уникальность сооружения заключается в количестве минаретов. В классических мечетях их четыре. По замыслу архитекторов, у новой мечети два минарета, которые состоят из трех разных по стилю секций. Здание состоит из двух проектных сооружений - это медресе на 75 мест и сама мечеть на 450 мест, которая в пик посещений может вместить до 1000 человек.

Белую мечеть открыли в Астане 
Белую мечеть открыли в Астане

В мечети расположены мужской и женский молельные залы, комната бракосочетания, зал для чтения Корана, ресторан и комната для омовения усопших (мәйітхана).

Медресе, которое будет функционировать при мечети, включает в себя 9 аудиторий, где будут проходить занятия, и 28 комнат для проживания учащихся и преподавателей. Кроме того, здесь имеется библиотека, тренажерный зал, отдельная столовая, медпункт, парикмахерская и прачечная. Все то, что не учтено ни в одной мечети страны. К тому же медресе создают с одной большой целью - использовать его как основной учебный центр духовного воспитания в Казахстане.


Белую мечеть открыли в Астане 

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Ключевые слова: Астана, Религия,
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