Белоруска отправится на МКС в первом квартале 2024 года

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Белоруска Марина Василевская отправится на МКС в первом квартале 2024 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что в составе очередной экспедиции, которая отправится осенью 2023 года с Байконура на Международную космическую станцию (МКС), будет представительница Беларуси.

По информации Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина, белорусские кандидаты в космонавты прошли завершающий этап медицинского обследования в ЦПК в декабре 2022 года.

Всего претендентов на космический полет было более ста человек. В итоге отбор прошла Марина Василевская.

М. Василевская - бортпроводница белорусской авиакомпании «Белавиа» назначена в основной экипаж для полета на МКС. Космонавт Олег Новицкий станет командиром корабля, который доставит на борт МКС первую белорусскую женщину-космонавта, в соответствии с данными Центра подготовки космонавтов. Кроме них в качестве бортинженера отправится астронавт NASA Колдвелл-Дайсон Трейси. Дублерами назначены космонавт Иван Вагнер, белорусский детский хирург Анастасия Ленкова и астронавт NASA Петтит Дональд Рой.

Ожидается, что женщина-космонавт из Беларуси на МКС будет заниматься исследованиями, которые интересны белорусским ученым и относятся к межпланетным путешествиям и длительным полетам.