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К полету готовится белорусская женщина-космонавт

25 Декабря 2022, 23:21
К полету готовится белорусская женщина-космонавт

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Первый космонавт Республики Беларусь готовится к космическому полету, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ожидается, что в составе очередной экспедиции, которая отправится осенью 2023 года с Байконура на Международную космическую станцию (МКС), будет представительница Беларуси.

По информации Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина, белорусские кандидаты в космонавты проходят завершающий этап медицинского обследования в ЦПК с 19 декабря 2022 года.

Всего претендентов на космический полет было более ста человек, из них Национальная академия Беларуси представила в Роскосмос 29 кандидатов. И только два человека будут отобраны для предстартовой подготовки.

По информации начальника ЦПК Максима Харламова, 28 декабря состоится заседание Главной медицинской комиссии, которая выдаст свои рекомендации по годности претенденток к дальнейшей подготовке к космическому полету. Кандидатуры для назначения в основной и дублирующий экипаж будут определены после Нового года.

Полет первого космонавта Республики Беларусь планируется в октябре 2023 года с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-24».

В космосе побывали уже три уроженца Беларуси – советские космонавты Петр Климук, Владимир Коваленок и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.

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