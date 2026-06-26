Белый дом: США полностью прекратят принимать просителей политического убежища

Соединенные Штаты фактически полностью прекращают принимать иностранных граждан, обращающихся за получением политического убежища. Об этом заявил в четверг заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Таким образом, двери Америки полностью закрыты для лиц, добивающихся получения убежища, — сказал он журналистам.

— Мы выработали договоренности о том, что если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет, — отметил советник американского лидера. [Это] очень простое, очень элегантное и полное решение, — считает Миллер.

При этом он в очередной раз высказался за ужесточение контроля над границей США с Мексикой.

— Все прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе [США] всегда фальшивые, — утверждал заместитель главы аппарата сотрудников Белого дома. Он также, по сути, призвал граждан Гаити, находящихся в США со статусом временно защищенных лиц, как можно скорее вернуться на родину.

Ранее в тот же день Верховный суд США вынес решение в пользу американской администрации, разрешив ей прекратить предоставлять статус временно защищенных лиц гражданам Сирии и Гаити, находящимся в стране без законных на то оснований. Этот вердикт высшей судебной инстанции позволяет правительству США депортировать сотни тысяч таких лиц.