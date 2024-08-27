Белый дом оказывал давление на Meta – Марк Цукерберг

Председатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что администрация Байдена оказывала давление на его компанию, требуя подвергать цензуре определенный контент, связанный с Covid-19, во время пандемии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Financial Times.

В письме, адресованном председателю юридического комитета Палаты представителей Джиму Джордану, Цукерберг написал, что высокопоставленные члены администрации Байдена «неоднократно оказывали давление» на команду Meta с требованием цензурировать некоторые материалы, касающиеся Covid-19, включая юмор и сатиру.

- Я считаю, что давление со стороны правительства было неправильным, и сожалею, что мы не высказались по этому поводу более решительно. Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс в отношении наших стандартов контента под давлением со стороны какой-либо администрации — и мы готовы дать отпор, если что-то подобное произойдет снова, — написал он в письме, которое было опубликовано комитетом в соцсети X.

Цукерберг также подтвердил, что не собирается делать новый взнос для поддержки избирательной инфраструктуры через свою организацию Chan Zuckerberg Initiative.

- Моя цель — быть нейтральным и не играть той или иной роли — или даже не создавать впечатление, что я играю какую-то роль. Поэтому я не планирую делать аналогичный взнос в этом избирательном цикле, — написал Цукерберг.

Эти заявления стали неожиданным публичным признанием Цукерберга того, что Белый дом пытался повлиять на его политику модерации, а также легким упреком в адрес демократов накануне ноябрьских выборов.

- Когда мы столкнулись со смертельно опасной пандемией, эта администрация поощряла ответственные действия для защиты общественного здоровья и безопасности. Наша позиция была четкой и последовательной: мы считаем, что технологические компании и другие частные участники должны учитывать последствия своих действий для американского народа, принимая независимые решения о том, какую информацию они предоставляют, — заявил в понедельник представитель Белого дома.

Джим Джордан возглавляет расследование конгресса, обвиняя администрацию Байдена, исследователей дезинформации и платформы социальных сетей в сговоре с целью подавления мнений американцев, особенно консервативных.

Это происходит на фоне дискуссии о том, в какой мере платформы должны уделять приоритетное внимание свободе слова или онлайн безопасности, подогретой заявлениями миллиардера Илона Маска, который называет себя абсолютным сторонником свободы слова, и недавним арестом основателя Telegram Павла Дурова во Франции в связи с расследованием предполагаемых нарушений модерации в мессенджере.