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    17:50, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Белый дом изобразил Трампа в виде Супермена

    Белый дом попытался придать президенту Дональду Трампу облик Супермена, что вызвало критику в социальных сетях, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Yahoo News.

    Белый дом изобразил Трампа в виде Супермена
    Фото: x.com/WhiteHouse

    Белый дом опубликовал на своем официальном аккаунте X фотографию, на которой запечатлен Трамп в образе Супермена с надписями «Президентство Трампа» и «Истина, справедливость и американский образ жизни».

    Новое изображение Трампа связано с выходом в кинотеатрах последней версией фильма о супергерое. Однако критики в социальных сетях заявили, что Трамп вместо этого играет роль злодея.

    Комментарии в Х:

    — Только представьте себе реакцию, если бы Белый дом Байдена опубликовал что-то подобное. Но Трампа оценивают по какой-то невиданной ранее шкале, и это сумасшествие нормализуется, — говорится в посте Х.

    — Это не пародийный аккаунт, это из официальных источников Белого дома, — пост в Х.

    — Да здравствует Супермен Трамп. Совершенно обычная информация, и да, это из официального аккаунта Белого дома, — пост в Х.

    — Они действительно опубликовали это, — пост в Х.

    — Трамп — полная противоположность Супермену, — пост в Х.

    Теги:
    Белый дом США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
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