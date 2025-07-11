Белый дом изобразил Трампа в виде Супермена
Белый дом попытался придать президенту Дональду Трампу облик Супермена, что вызвало критику в социальных сетях, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Yahoo News.
Белый дом опубликовал на своем официальном аккаунте X фотографию, на которой запечатлен Трамп в образе Супермена с надписями «Президентство Трампа» и «Истина, справедливость и американский образ жизни».
Новое изображение Трампа связано с выходом в кинотеатрах последней версией фильма о супергерое. Однако критики в социальных сетях заявили, что Трамп вместо этого играет роль злодея.
Комментарии в Х:
— Только представьте себе реакцию, если бы Белый дом Байдена опубликовал что-то подобное. Но Трампа оценивают по какой-то невиданной ранее шкале, и это сумасшествие нормализуется, — говорится в посте Х.
— Это не пародийный аккаунт, это из официальных источников Белого дома, — пост в Х.
— Да здравствует Супермен Трамп. Совершенно обычная информация, и да, это из официального аккаунта Белого дома, — пост в Х.
— Они действительно опубликовали это, — пост в Х.
— Трамп — полная противоположность Супермену, — пост в Х.