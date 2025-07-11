Белый дом изобразил Трампа в виде Супермена

Белый дом опубликовал на своем официальном аккаунте X фотографию, на которой запечатлен Трамп в образе Супермена с надписями «Президентство Трампа» и «Истина, справедливость и американский образ жизни».

Новое изображение Трампа связано с выходом в кинотеатрах последней версией фильма о супергерое. Однако критики в социальных сетях заявили, что Трамп вместо этого играет роль злодея.

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