Бельгия в дополнительное время обыграла Сенегал и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Бельгии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв команду Сенегала со счетом 3:2 после дополнительного времени, передает корреспондент агентства Kazinform.

Матч 1/16 финала прошел на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США).

Основное время завершилось вничью — 2:2. В составе сборной Сенегала голы забили Хабиб Диарра и Исмаила Сарр. За бельгийскую команду отличились Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс.

Победный мяч был забит на 120+5-й минуте. Юри Тилеманс реализовал пенальти и принес бельгийцам победу со счетом 3:2.

На групповом этапе сборная Бельгии заняла первое место в группе G, а команда Сенегала вышла в плей-офф с третьего места в группе I.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.



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