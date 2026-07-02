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    Бельгия в дополнительное время обыграла Сенегал и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

    Сборная Бельгии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв команду Сенегала со счетом 3:2 после дополнительного времени, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бельгия в дополнительное время обыграла Сенегал и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
    Фото: Sports.kz

    Матч 1/16 финала прошел на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США).

    Основное время завершилось вничью — 2:2. В составе сборной Сенегала голы забили Хабиб Диарра и Исмаила Сарр. За бельгийскую команду отличились Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс.

    Победный мяч был забит на 120+5-й минуте. Юри Тилеманс реализовал пенальти и принес бельгийцам победу со счетом 3:2.

    На групповом этапе сборная Бельгии заняла первое место в группе G, а команда Сенегала вышла в плей-офф с третьего места в группе I.

    Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.


    Ранее дубль Харрр Кейна вывел Англию в 1/8 финала чемпионата мира.

     

     

    Спорт Футбол FIFA 2026 Чемпионат мира по футболу Бельгия Чемпионат мира
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор