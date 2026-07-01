Дубль Кейна вывел Англию в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Англии обыграла ДР Конго со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча 1/16 финала прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (США).

Счет в матче на седьмой минуте открыл полузащитник сборной ДР Конго Брайан Сипенга. Англичане сумели отыграться лишь во втором тайме: на 75-й минуте нападающий Харри Кейн точным ударом головой восстановил равновесие, а на 86-й минуте оформил дубль, принеся своей команде победу.

По итогам встречи сборная Англии вышла в 1/8 финала мирового первенства, где сыграет с командой Мексики. Сборная ДР Конго завершила выступление на турнире.

Расписание матчей плей-офф на 1 и 2 июля можно узнать здесь.