Бельгия упростит медицинский отбор для новобранцев армии

С 1 сентября 2026 года в Бельгии начнут действовать новые медицинские требования для поступления на военную службу в качестве солдата или резервиста. Смягчение критериев направлено на увеличение числа новобранцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Белта .

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что не все военнослужащие должны соответствовать одинаково строгим медицинским стандартам.

— Не каждый солдат должен соответствовать одинаково строгим стандартам. Например, если у вас неидеальное зрение, это не обязательно проблема, если только вы не хотите стать пилотом F-35», — отметил министр. По его словам, в отдельных случаях целесообразно проявлять большую гибкость.

По оценке бельгийских властей, благодаря новым правилам военную подготовку смогут начать от 10% до 20% кандидатов, которым ранее отказывали в приеме по медицинским показаниям.

Смягчение требований является частью программы по увеличению численности вооруженных сил. Ранее Министерство обороны Бельгии объявило о планах почти вдвое увеличить состав армии к 2035 году — с 31 тыс. до 55,8 тыс. военнослужащих.

Пересмотренные критерии были разработаны военно-медицинской службой. Как отмечалось ранее, новая бельгийская армия будет предназначена для военного сдерживания и участия в конфликтах высокой интенсивности в контексте коллективной обороны НАТО.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что Бельгия арендует тюрьмы Эстонии из-за избытка заключенных мигрантов.