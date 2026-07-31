Бельгия упростит медицинский отбор для новобранцев армии
С 1 сентября 2026 года в Бельгии начнут действовать новые медицинские требования для поступления на военную службу в качестве солдата или резервиста. Смягчение критериев направлено на увеличение числа новобранцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Белта.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что не все военнослужащие должны соответствовать одинаково строгим медицинским стандартам.
— Не каждый солдат должен соответствовать одинаково строгим стандартам. Например, если у вас неидеальное зрение, это не обязательно проблема, если только вы не хотите стать пилотом F-35», — отметил министр. По его словам, в отдельных случаях целесообразно проявлять большую гибкость.
По оценке бельгийских властей, благодаря новым правилам военную подготовку смогут начать от 10% до 20% кандидатов, которым ранее отказывали в приеме по медицинским показаниям.
Смягчение требований является частью программы по увеличению численности вооруженных сил. Ранее Министерство обороны Бельгии объявило о планах почти вдвое увеличить состав армии к 2035 году — с 31 тыс. до 55,8 тыс. военнослужащих.
Пересмотренные критерии были разработаны военно-медицинской службой. Как отмечалось ранее, новая бельгийская армия будет предназначена для военного сдерживания и участия в конфликтах высокой интенсивности в контексте коллективной обороны НАТО.
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