Бельгия разгромила Новую Зеландию и вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места

Сборная Бельгии одержала крупную победу над Новой Зеландией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года и вышла в плей-офф с первого места в группе G, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча, прошедшая в Ванкувере (Канада), завершилась со счетом 5:1.

Счет на 28-й минуте открыл Леандро Троссард, который после перерыва оформил дубль. Также в составе бельгийской команды отличились Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку и Алексис Салемакерс. Единственный мяч Новой Зеландии забил Элайджа Джаст.

По итогам группового этапа Бельгия и Иран набрали по 5 очков, однако бельгийцы заняли первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Египет с 4 очками сохраняет шансы на выход в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третьи места. Сборная Новой Зеландии, набравшая одно очко, завершила выступление на турнире.

Ранее Испания обыграла Уругвай и также вышла из группы с первого места.