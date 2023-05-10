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Беларусь выдала двух осужденных Казахстану

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Мая 2023, 10:56
Беларусь выдала двух осужденных Казахстану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура Беларуси удовлетворила запросы о передаче граждан Казахстана «К» и «М», осужденных к лишению свободы белорусским судом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Как сообщили в казахстанском ведомстве, гражданин «К» был осужден в Беларуси за дачу взятки в особо крупном размере, гражданка «М» – за кражу, разбой и хищение личных документов к 5 годам и 7 годам 6 месяцам соответственно.

Сотрудники Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан доставили указанных граждан в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания.

В настоящее время они водворены в следственный изолятор города Астаны.


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