Бельгийские фермеры готовы установить долгосрочное сотрудничество с Казахстаном

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Маргулан Баймухан посетил северную провинцию Бельгии Восточную Фландрию, где встретился с владельцами одной из крупных бельгийских ферм, специализирующейся на разведении крупного рогатого скота бельгийской бело-голубой мясной породы BWB (Belgian White Blue), и руководством компании «EcoDynamics». Во встрече также приняли участие бургомистр г. Ауденарде и его заместитель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи с бургомистром Марником Де Мейлмейстером Посол представил основные положения Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий», в том числе меры государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Во время переговоров с бизнесом бельгийская компания «EcoDynamics» в сотрудничестве с бельгийской фермой «Blockeel», представляющей третье поколение семейного бизнеса, выразили готовность поставлять в Казахстан эмбрионы бельгийской бело-голубой породы на долгосрочной основе.

По словам генерального директора «EcoDynamics» Люк Ван Хифте, преимуществами бельгийской породы КРС являются хорошая мясная продуктивность, низкое содержание жира (±5%), высокое содержание полиненасыщенных жиров, низкий уровень холестерина (±45 мг/100 г мяса), низкое потребление кормов и динамика прибавления мяса (в среднем 1 кг в сутки).

Бельгийские бизнесмены, наряду с экспортом в Казахстан готовых зародышей племенных КРС, также готовы обеспечить технологическое обучение казахстанских фермеров и ветеринаров, управление и мониторинг ферм. В мае 2022 года бельгийская делегация фермеров планирует совершить бизнес-миссию в Казахстан для налаживания кооперации с казахстанскими фермерскими хозяйствами.

Обсуждая текущую ситуацию развития агропромышленного комплекса в Казахстане, М.Баймухан рассказал о национальном проекте по развитию агропромышленного комплекса страны на 2021-2025 годы, субсидиях и налоговых льготах в сфере АПК.

Стороны договорились обмениваться информацией о реализации проектов в области АПК, а также посольство РК окажет содействие в организации визита и встреч бельгийских бизнесменов с казахстанскими ветеринарными службами и животноводами в мае 2022 года.