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Бельгийская авиакомпания планирует создать технический центр в аэропорту Астаны

Редактор:  
Зифа Хабирова
8 Июня 2023, 19:40
Бельгийская авиакомпания планирует создать технический центр в аэропорту Астаны Фото: пресс-служба Комитета гражданской авиации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 июня в рамках Астанинского экономического форума проведена встреча Председателя Комитета гражданской авиации Талгат Ластаева с Генеральным директором бельгийской грузовой авиакомпании «Challenge Airlines» Эшел Хеффецем при поддержке Посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия Маргулана Баймухан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГА.

В ходе встречи были обсуждены вопросы выполнения грузовых рейсов авиакомпании «Challenge Airlines» в Казахстан. Господин Эшел Хеффец сообщил о деятельности авиакомпании, о технической возможности воздушных судов, в частности по перевозке специфичных грузов.

Вместе с тем, представитель авиакомпании сообщил о возможных планах по созданию технического центра в аэропорту г. Астана.

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В целях обеспечения эффективной перевозки, авиакомпания имеет свои склады в аэропортах. Компания также оказывает услуги по доставке грузов и посылок «от двери до двери».

Выполнение рейсов между Казахстаном и Бельгией позволит ускорить развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

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Справочно:

Грузовая авиакомпания «Challenge Airlines» была основана в апреле 2017 года и базируется в аэропорту г. Льеж (Бельгия). Парк воздушных судов авиакомпании состоит из 5 ВС (Boeing 747 и Boeing 767).

Компания также имеет филиалы в Израиле и Мальте.

Авиакомпания «Challenge Airlines» имеет широкую сеть полетов и осуществляет грузовые перевозки по направлениям в Хьюстон, Атланта, НьюЙорк, Осло, Ларнака, Тель-Авив.


Астана   Транспорт   Сотрудничество   Авиация  
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