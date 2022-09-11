Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Бельгийцам предстоит выбрать зимой между проветриванием и энергосбережением

Автор:  
Арнур Рахимбеков
11 Сентября 2022, 16:23
Бельгийцам предстоит выбрать зимой между проветриванием и энергосбережением

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Проветривать ли помещения предстоящей зимой в условиях сохраняющейся пандемии COVID-19 либо сберегать тепло в школьных классах при высоких ценах на энергию? Об этом бельгийское радио спросило местного вирусолога М.Ранста, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Этой зимой будет сложный выбор между вентиляцией и энергосбережением», сказал бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст в интервью местной радиостанции VRT Radio 1.

Учитывая, что цены на энергоносители в Европе достигли беспрецедентного уровня, а пандемия коронавируса не преодолена, этой зимой европейцам предстоит принять непростые решения.

Профессор Левенского университета Марк Ван Ранст подчеркнул, что «вентиляция остается важной» как мера по сдерживанию распространения коронавируса.

Проветривание помещений эффективно в сдерживании распространения не только COVID-19, но и других вирусных инфекций. Прошлой зимой окна школ и рабочих мест по всей Фландрии надлежало держать открытыми для достаточной вентиляции. Неизбежно это привело к увеличению потребления энергии.

Однако сегодня, когда цены на энергоносители сильно выросли, смогут ли школы в этом году позволить себе «рабочее проветривание», задаются вопросом бельгийские журналисты.

Директор начальной школы в восточно-фламандском муниципалитете Герцеле сказал VRT News, что «мы должны быть в состоянии оплачивать наши счета в конце месяца. Школьные здания, как правило, старой постройки и не так хорошо теплоизолированные. Мы должны попытаться найти баланс».

Стремительно растущие затраты на электроэнергию также являются проблемой для залов культурных центров и других общедоступных зданий, в которых необходимо проветривание. Местный инженер Лин Питерс считает, что более широкое использование систем вентиляции неизбежно приведет к увеличению затрат на электроэнергию.

По мнению вирусолога Марка Ван Ранста, многим будет трудно найти баланс между экономией энергии и обеспечением достаточной вентиляции. «Нужно искать компромиссы. Старайтесь делать разумный, а не радикальный выбор и, например, держите окна открытыми не так широко и не так долго, как в прошлом году».

Кроме того, бельгийский профессор против полного закрытия окон в помещениях для энергосбережения.

«Уровень вакцинации среди детей ниже, и вы проветриваете помещения не только для предотвращения коронавируса, но и других вирусов, которые циркулируют в зимнее время. Кроме того, плохое качество воздуха не способствует обучению детей», - предупредил специалист.

Фото: sun9-9.userapi.com






Энергетика   Евросоюз   Бельгия   Коронавирус в мире   Европа   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
65 тысяч детей бесплатно занимаются в секциях и кружках в Алматы
65 тысяч детей бесплатно занимаются в секциях и кружках в Алматы
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ