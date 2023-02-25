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Бельгия отменяет обязательные тесты на COVID-19 для прибывающих из Китая

Автор:  
Арнур Рахимбеков
25 Февраля 2023, 14:15
Бельгия отменяет обязательные тесты на COVID-19 для прибывающих из Китая

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С 27 февраля пассажирам, прибывающим в Бельгию из Китая, больше не нужно будет проходить обязательный тест на коронавирус для въезда в страну, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая в пятницу, федеральный министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук заявил, что с 27 февраля тесты будут добровольными. Тестирование на коронавирус будет полностью прекращено с середины марта.

«После оценки стало очевидно, что эта мера больше не является полезной. Результаты обнадеживают. Путешественники, прибывающие из Китая, по-видимому, не представляют никакого риска для нашего повышенного уровня защиты от COVID-19. Исследования показали, что с момента вспышки в Китае не было обнаружено никаких новых вариантов, кроме Омикрона» - отметили в офисе Ф.Ванденбрука.

Королевский указ, превращающий изменения в политике тестирования в закон, был подписан в четверг (23 февраля).

Хотя тестирование станет добровольным с понедельника и будет полностью прекращено с середины марта, проверка сточных вод с самолетов, прибывающих из Китая, будет продолжаться.

Несмотря на это, Группа по управлению рисками Бельгии изучает возможные новые меры по профилактике COVID-19.


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