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    15:06, 17 Март 2022 | GMT +6

    Бекжан Садыков: Создание новых областей– это укрепление основ всех форм социальной жизни Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инициатива Президента об административно-территориальном переустройстве – это укрепление основ всех форм социальной жизни Казахстана. Так считает старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Бекжан Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Инициатива Президента об административно-территориальном переустройстве – это укрепление основ всех форм социальной жизни Казахстана. Совершенствование территориальной организации окажет сильное воздействие на экономику и создаёт новые возможности. Во-первых, есть возможность решить часть государственной проблемы межрегиональных диспропорций, о которых неоднократно высказывался Глава государства в своих выступлениях. Административно-территориальная реформа – это фактор выравнивания социально-экономического развития между регионами», – сказал Б.Садыков.

    По его словам, перед администрацией новых регионов стоит задача по эффективному использованию финансовых ресурсов для повышения уровня и качества жизни. Необходимо не только реагировать на существующие запросы общества, но и обеспечить загрузку текущих производственных мощностей, организовать распределение товаров и услуг и максимально использовать трудовой потенциал. Важно повысить социально-экономические показатели.

    Эксперт отметил также, что новые регионы могут закрепиться в качестве специализированного поставщика товаров или услуг. Важно сосредоточиться на конкурентных и сравнительных преимуществах, перезапустить промышленность путем строительства новых или расширения старых мощностей, повысить эффективность регионального бизнеса. В целом, важно достичь целей по комплексному развитию регионов и работать не только над текущими проблемами регионов, но и внести вклад в создание добавленной стоимости в долгосрочной перспективе.

    «Фактически новым регионам нужна собственная стратегия развития, учитывающая все измерения развития региональных экономик и отвечающая запросам местного населения. В этом аспекте развитие местного самоуправления и децентрализация являются важными средствами достижения задач. Общественные деятели и неравнодушные люди могут усилить качество и прозрачность принятия региональных решений, а это главное условие обеспечения самодостаточности новых регионов и динамики всей национальной экономики», – подчеркнул Б. Садыков.


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