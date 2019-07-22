Бекжан Садыков о последних кадровых решениях Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новые назначения в Администрации Президента Касым-Жомарта Токаева направлены на повышение конкурентоспособности экономики Казахстана. Такое мнение высказал научный сотрудник отдела социально-экономических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Бекжан Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Последовательные изменения кадрового механизма в системе государственного управления Касым-Жомартом Токаевым нацелены на усиление администрирования важных направлений идеологической сферы. Современный технологический и экономический фон Казахстана требуют взвешенного, системного и практического подхода.

Назначение Тимура Сулейменова заместителем руководителя Администрации Президента ориентировано на форсирование работы по экономической линии. Компетенции Тимура Муратовича будут способствовать комплексному решению конкретных задач экономической повестки дня.

В настоящее время одной из стратегически важных задач является повышение количественных характеристик реального сектора экономики страны и результативности структурных экономических преобразований в регионах. Назначение Кульсеитова Айдына Женисовича заведующим Отделом стратегического планирования – показатель повышенного внимания Президента к данным вопросам. Решение указанных вопросов позволит обеспечить конкурентоспособность экономики и, следовательно, повысить уровень жизни казахстанцев», – сказал Б.Садыков.

Также эксперт отметил, что в казахстанской практике государственного управления впервые Отдел стратегического планирования будет находиться под непосредственным курированием заместителя руководителя Администрации Президента.

В целом, по мнению Б.Садыкова, оба назначения нацелены на создание «кадровой синергии» в государственной системе управления для реальной структурной модернизации национальной экономики и придания ей импульса развития.