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Бекзат Нурдаулетов принес Казахстану первое «золото» на турнире в Аммане
12 Марта 2020 00:36
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АММАН. КАЗИНФОРМ -Казахстанский боксер Бекзат Нурдаулетов успешно выступил в олимпийском квалификационном турнире, который проходил в Аммане (Иордания). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В финале в весовой категории до 81 килограмма он вышел в ринг с австралийцем Пауло Аокусо и победил его решением судей. Таким образом, Нурдаулетов выиграл отборочный турнир, хотя путевку на Олимпиаду он гарантировал себе еще по итогам четвертьфинала.
Ключевые слова: Спорт,
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