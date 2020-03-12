Бекзат Нурдаулетов принес Казахстану первое «золото» на турнире в Аммане

АММАН. КАЗИНФОРМ -Казахстанский боксер Бекзат Нурдаулетов успешно выступил в олимпийском квалификационном турнире, который проходил в Аммане (Иордания). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 81 килограмма он вышел в ринг с австралийцем Пауло Аокусо и победил его решением судей. Таким образом, Нурдаулетов выиграл отборочный турнир, хотя путевку на Олимпиаду он гарантировал себе еще по итогам четвертьфинала.



