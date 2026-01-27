Новый вектор развития Казахстана — Бекзат Алтынбеков о Конституционной реформе
Конституционные реформы отражают выбор нового вектора развития с учетом текущей мировой геополитической ситуации и возможностей, которые открываются перед страной. Об этом заявил член Конституционной комиссии, председатель Карагандинского областного филиала партии «AMANAT» Бекзат Алтынбеков на третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, каждое внесенное изменение имеет свое значение и смысл. Этот шаг является важным проявлением обновленного общественного сознания.
— На V заседании Национального курултая в Кызылорде были представлены принципиально новые инициативы, и намечен четкий ориентир на будущее. Во время заседания Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал историческое заявление: «Можно считать, что Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай успешно выполнили свои исторически значимые и особо ответственные миссии. В связи с этим предлагаю создать новый институт — Народный совет Казахстана», — отметил Алтынбеков.
Он подчеркнул, что как член Конституционной комиссии считает крайне важным, чтобы правовой статус и функции Народного совета были подробно и ясно закреплены в новой редакции Конституции.
Кроме того, Алтынбеков поддержал ряд предложений, включая положения о том, что «Народный совет Республики Казахстан является высшим консультативным органом, защищающим интересы народа» и «Состав Народного совета формируется из граждан Республики Казахстан».
— Я поддерживаю эти инициативы. В эпоху обновления Народный совет Казахстана призван выполнить масштабную историческую миссию. Его деятельность, полномочия, права и обязанности должны быть четко закреплены в Основном законе, чтобы работа совета была эффективной и устойчивой. На этом этапе это и является моим предложением, — заключил Бекзат Алтынбеков.