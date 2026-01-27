Новый вектор развития Казахстана — Бекзат Алтынбеков о Конституционной реформе

По его словам, каждое внесенное изменение имеет свое значение и смысл. Этот шаг является важным проявлением обновленного общественного сознания.

— На V заседании Национального курултая в Кызылорде были представлены принципиально новые инициативы, и намечен четкий ориентир на будущее. Во время заседания Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал историческое заявление: «Можно считать, что Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай успешно выполнили свои исторически значимые и особо ответственные миссии. В связи с этим предлагаю создать новый институт — Народный совет Казахстана», — отметил Алтынбеков.

Он подчеркнул, что как член Конституционной комиссии считает крайне важным, чтобы правовой статус и функции Народного совета были подробно и ясно закреплены в новой редакции Конституции.

Кроме того, Алтынбеков поддержал ряд предложений, включая положения о том, что «Народный совет Республики Казахстан является высшим консультативным органом, защищающим интересы народа» и «Состав Народного совета формируется из граждан Республики Казахстан».