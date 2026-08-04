Бектенов раскритиковал торговые сети за отношение к казахстанским товарам
Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил разработать механизмы, которые обеспечат отечественным производителям более благоприятные условия аренды торговых площадей, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, зачастую отечественные производители товаров народного потребления сталкиваются с ограниченным доступом к торговым площадям, в том числе из-за высокой стоимости аренды.
— Считаю, что владельцы торговых сетей должны пересмотреть отношение к товарам казахстанского производства. Отдавать предпочтение импортным товарам в ущерб отечественным неправильно не только с правовой, но и с моральной точки зрения, — заявил Бектенов на заседании Правительства.
Премьер поручил Министерству торговли и интеграции совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регионов, палатой «Атамекен» выработать конкретные механизмы предоставления благоприятных условий аренды торговых площадей отечественным производителям всех категорий товаров, в том числе легкой промышленности и бытовой химии.
Ранее Бектенов заявил о намеренных информационных атаках на казахстанские товары.