Бектенов раскритиковал торговые сети за отношение к казахстанским товарам

По его словам, зачастую отечественные производители товаров народного потребления сталкиваются с ограниченным доступом к торговым площадям, в том числе из-за высокой стоимости аренды.

— Считаю, что владельцы торговых сетей должны пересмотреть отношение к товарам казахстанского производства. Отдавать предпочтение импортным товарам в ущерб отечественным неправильно не только с правовой, но и с моральной точки зрения, — заявил Бектенов на заседании Правительства.

Премьер поручил Министерству торговли и интеграции совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регионов, палатой «Атамекен» выработать конкретные механизмы предоставления благоприятных условий аренды торговых площадей отечественным производителям всех категорий товаров, в том числе легкой промышленности и бытовой химии.

Ранее Бектенов заявил о намеренных информационных атаках на казахстанские товары.