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    Бектенов раскритиковал торговые сети за отношение к казахстанским товарам

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил разработать механизмы, которые обеспечат отечественным производителям более благоприятные условия аренды торговых площадей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бектенов раскритиковал торговые сети за отношение к казахстанским товарам
    Фото: t.me/KZgovernment

    По его словам, зачастую отечественные производители товаров народного потребления сталкиваются с ограниченным доступом к торговым площадям, в том числе из-за высокой стоимости аренды.

    — Считаю, что владельцы торговых сетей должны пересмотреть отношение к товарам казахстанского производства. Отдавать предпочтение импортным товарам в ущерб отечественным неправильно не только с правовой, но и с моральной точки зрения, — заявил Бектенов на заседании Правительства.

    Премьер поручил Министерству торговли и интеграции совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регионов, палатой «Атамекен» выработать конкретные механизмы предоставления благоприятных условий аренды торговых площадей отечественным производителям всех категорий товаров, в том числе легкой промышленности и бытовой химии.

    Ранее Бектенов заявил о намеренных информационных атаках на казахстанские товары.

    Сделано в Казахстане Правительство РК Торговля Минторговли и интеграции Продукты Олжас Бектенов
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор