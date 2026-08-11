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    Бектенов призвал обеспечить строгий порядок в сфере защиты персональных данных казахстанцев

    Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал о мерах по защите персональных данных казахстанцев при использовании ИИ, отвечая на вопрос Премьер-министра Олжаса Бектенова на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бектенов
    Фото: t.me/KZgovernment

    По его словам, новый закон о кибербезопасности регулирует порядок хранения и маскировки персональных данных, а также их выгрузки из государственных информационных систем.

    — В eGov каждый гражданин видит, кто и зачем обращался к его данным, и может дать согласие или отказать в обработке, — рассказал Мадиев. 

    Он также отметил, что при биометрической идентификации система проверяет, находится ли перед камерой живой человек. Это, по его словам, не позволяет пройти проверку с помощью фотографии или дипфейка.

    Кроме того, для подтверждения личности используются дополнительные меры — SMS-код, электронная цифровая подпись или пароль.

    Также внедряются новые механизмы защиты от телефонного мошенничества.

    В свою очередь, Премьер-министр отметил актуальность вопроса защиты персональных данных.

    — В этой сфере должна быть неукоснительная дисциплина и порядок, — сказал Бектенов. 

    Что делать при утечке персональных данных, — читайте здесь.

    Правительство РК Жаслан Мадиев Искусственный интеллект Политика Министерство ИИ и цифрового развития РК ИИ Олжас Бектенов Кибербезопасность
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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